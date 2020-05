Engelbert Humperdinck cumple 84 años.

Nació en la India cuando todavía dicho país pertenecía al Imperio británico. Su padre era ingeniero del ejército británico y su madre era cantante de ópera y le enseñó a tocar el violín. Es el menor de diez hermanos. Se mudó a Inglaterra a la edad de 10 años a la ciudad de Leicester, ciudad con la que aún tiene fuertes vínculos.

Tiene en la actualidad cerca de 60 clubs de fanes en el mundo, principalmente en Estados Unidos, Europa y Australia. En Argentina tuvo gran aceptación, sobre todo en la década de los 70, gracias al Show de Engelbert Humperdinck, programa de variedades de la televisión inglesa y que se daba el día sábado, el cual se transmitió también en Venezuela y Chile en blanco y negro (formato original a color). Ha estado en Venezuela en los años 70, luego en Argentina en la década de los 80 (lamentablemente sin que existan registros de ello).

Humperdinck es considerado como uno de los mejores baladistas. ​ Sus sencillos " Release Me " y " The Last Waltz (álbum) " encabezaron las listas de música del Reino Unido en 1967, y vendieron más de un millón de copias cada uno.

Aquí completo un show del año ​2006, "Totally amazing " con sus mejores canciones y gran acompañamiento orquestal y coral.