Enrico Barbizi presenta un espectáculo único con banda completa y bailarines

Enrico Barbizi & Cía se llama el próximo espectáculo que está preparando el artista cordobés.



El concierto está enmarcado en una serie de presentaciones que Enrico está desarrollando para celebrar sus 30 años con la música.



El músico ofrecerá un espectáculo en formato full banda con Naty Drazile (Bajo y Coros), Juanma Cannizzo (Guitarras), y Roman Dagna (Batería y Percusión).



Además, muchos artistas de lujo acompañarán a Barbizi como invitados: Ají Rivarola, Esteban Kabalin, Irene Tesouro, Lau Avila, Coco Otero, Jacky Menta y Jerónimo Gallo.



El artista repasará material de sus 10 discos editados y algunas canciones del disco que está grabando actualmente. Se trata de un viaje en un bloque de músicas instrumentales con intervenciones de danza y performances.

Un concierto que será una gran fiesta con invitados especiales



En diálogo con Cba24N, Enrico Barbizi comparte cómo se está preparando para su próximo show en vivo: “Siempre que hago conciertos con toda mi banda y con invitados, intento que sea una fiesta. Sucede 3 o 4 veces al año, entonces me preparo para el show como algo especial, con muchos invitados y amigos”.



“Siempre trato que haya algo nuevo, una canción nueva, algún segmento instrumental nuevo y con gente que va rotando y aportando su magia a mis canciones. Me estoy preparando con mucha dedicación, amor y con esa cuota de que algo nuevo va a suceder”, expresa el artista.

Sobre su nuevo disco, Barbizi comenta: “El nuevo disco que estoy cocinando desde hace un tiempo, con producción de Juan Belén y de Gabriel Pedernera, tiene la particularidad de que en cada canción hay un invitado, con quien antes no había compartido”.



El próximo disco del compositor, ya tiene cuatro adelantos publicados. Se trata de “Lucero” con la participación de Lito Nebia; “Las rosas”, con Tomás Ferrero; “No lo ves”, con Lula Bertoldi y Guillermo Arromn; y “Extranjero” con Pablo Dacal y Alfonso Barbieri.

“El disco tiene un espíritu más rockero, mas experimental. Trato de que a mí mismo me sorprenda, de no volver a repetirme. Intentar crear otro ambiente, otra atmósfera, otras sonoridades y texturas. No hay un disco parecido al anterior, siempre hay algo nuevo. Será mi onceavo disco. Aún no hay fecha de lanzamiento”, describe Barbizi.



¿Cómo fue la selección de artistas que lo van a acompañar en el próximo concierto?

La selección fue por afinidad, por admiración. Porque considero que es muy importante que nos juntemos entre nosotros, entre los que estamos haciendo canciones en la escena musical en Córdoba. También para reivindicar y poner en valor a gente que como yo, está hace muchísimo tiempo haciendo cosas. Como Aji Rivarola de Armando Flores, que es una institución de la música de Córdoba, que estará acompañándome en alguna canción. También, Esteban Kábalin un emblema del rock cordobés. Irene Tesouro, una violinista excepcional que va a ser la primera vez que comparto con ella. Lau Avila, que estará haciendo danza contemporánea.

El performer Coco Otero que nos va a sorprender con su magia. Jerónimo Gallo, que es para mí uno de los mejores saxofonistas de la Argentina. Jacky Menta, bajista que cuenta con innumerables proyectos. Y muchos más invitados sorpresas.

“Los espero para compartir una fiesta, un momento especial, una celebración, una de esas cosas que ocurren solo una vez. Porque siempre intento que cada concierto sea algo nuevo”, invita el compositor cordobés.



El concierto

La cita es el sábado 23 a las 21, en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326). Anticipadas en antesala.com.ar.

Las puertas se abren a las 20. Los lugares se distribuyen por orden de llegada.