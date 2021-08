Netflix siempre nos da sorpresas. Aquí te presentamos cinco títulos que son los más vistos en estos días. Animación, acción, thriller y drama son algunos de los recomendados.



Sweet Girl (2021)



De Khal Drogo (Juego de Tronos) a Aquaman, Jason Momoa enamora con todas las interpretaciones de su repertorio de hombre de acción y drama. Esta vez, llega a la pantalla de Netflix con Sweet Girl, el thriller debut direccional de Brian Andrew Mendoza: cuenta la historia de Cooper, un hombre que busca venganza por la muerte de su mujer por no tener dinero para pagar medicamentos y que hará lo que sea por defender a su hija.



Una casa de locos. La Película (2021)

Una divertida historia para compartir en familia: junto con sus padres y sus diez hermanas, Lincoln Loud se dirige a Escocia, donde se entera de que la sangre azul corre por sus venas en este viaje musical internacional. El film está basado en la exitosa serie animada de Nickelodeon que lleva el mismo nombre, y fue producida por Nickelodeon Studios y distribuida por la plataforma de streaming de Netflix.

La vida secreta de tus mascotas (2016)

Una clásica y original comedia producto de Universal Pictures, Illumination Entertainment y Dentsu Inc. La Vida Secreta de Tus Mascotas es un film que no decepcionó a su audiencia y sigue sumando nuevos fans día a día: en un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa otro perro llamado Duke, con quien Max no logra llevarse bien. Ambas mascotas tienen que dejar atrás su pelea cuando se enteran de que un conejo blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.



El asesino de las postales (2020)

Este thriller colmado de vaivenes de la criminología sigue la historia de Jacob, un detective de Nueva York que investiga la muerte de su hija, quien fue asesinada mientras estaba de luna de miel en Londres. Otras parejas comienzan a desaparecer en Europa con el mismo modus operandi que su hija, entonces Jacob recluta a una periodista escandinava especializada en esa clase de crímenes para que lo ayude en la investigación, pero descubrirán cosas que ni ellos se esperaban, cosas que ni se imaginaban.

La isla negra (2021)



Siempre está bueno expandir los horizontes y familiarizarse con el cine extranjero, no sólo estadounidense. En este caso, Alemania se ha llevado el premio con La Isla Negra, un thriller psicológico ambientado en Amrum, una isla del Mar del Norte. El escenario frío, esotérico y remoto es la pauta de la que se agarra toda la trama del film: una historia sobre la obsesiva relación de una profesora con su mejor alumno, un joven aspirante a escritor que perdió a sus padres de forma trágica.



(Fuente cronista.com)