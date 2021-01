Conocé las nuevas propuestas que llegan desde la plataforma on demand Amazon Prime Video:



Series



La que se avecina. Temporada 12, parte 2 (11/01)

American Gods. Temporada 3 (11/01)

Tokyo Ghoul. Temporadas 1 a 3 (15/01)

Ataque a los titanes. Tempoada 3 (15/01)

Haikyuu!! Riku vs Kuu (15/01)

Reena y Gaudy (Slayers Revolution) (15/01)

Yu Yu Hakusho (15/01)

South Park (Temporada 3) (21/01)

3 caminos (Temporada 1) (22/01)

Star Trek: Lower Decks (22/01)



Películas



Ya se pueden ver: Alfie (2004), After. En mil pedazos (2020), Elizabethtown (2005), En mil pedazos (2020), Legítima defensa, de John Grisham (1997), Norbit (2007), Juego de patriotas (1992), Fiebre del sábado noche (1977), La hija del general (1999), Matrimonio compulsivo (2007), Young adult (2011).



También llegan:

El método (2005) (08/01)

Lucía y el sexo (2001) (08/01)

Isi & Disi: Alto voltaje (2006) (08/01)

Planet 51 (2009) (08/01)

Pequeño gran problema (2019) (09/01)

Escuela de rock (2003) (15/01)

One night in Miami (2020) (15/01)

Los Japón (2019) (18/01)

Forte (2020) (20/01)

Explota explota (2020) (25/01)

Los muertos no mueren (2019) (25/01)

Yesterday (2019) (25/01)

La posesión de Mary (2019) (26/01)

Evangelion 1.11: You are (not) alone (27/01)

Evangelion 2.22: You can (not) advance (27/01)

Evangelion 3.33: You can (not) redo (27/01)

The roads not taken (28/01)

Dragged across concret (29/01)

Greenland (29/01)