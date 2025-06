Paulo Londra cierra su gran gira musical en casa. Las entradas para el show programado para el 29 de noviembre en Quality Arena ya están agotadas a tres días de salir a la venta.



El artista está presentando una gira de shows que lo llevarán por diferentes ciudades argentinas. También, en países como México, España, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador.



El regreso tan esperado



Paulo Londra se presentó en abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida. Además, culminó recientemente su arrolladora gira por México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.



Ahora será el turno de recibirlo en casa, orgullosos de este artista argentino que brilla en todo el mundo y nos hace felices con su arte. En Buenos Aires brindó dos conciertos en el Movistar Arena, los días 7 y 8 de junio.



A este 2025 cargado de proyectos, se sumó el nuevo lanzamiento de Paulo junto a Maria Becerra que se convirtió en un hit instantáneo, con millones de escuchas a nivel global. "Ramen Para Dos" cautivó con su especial sonido y estética, con una dupla que era muy deseada en la escena urbana. Su último lanzamiento, “Mujer Maravilla” generó expectativa entre sus fans, ya que Paulo había compartido fragmentos de la canción en redes sociales. El audio se hizo viral y el público empezó a dedicarlo convirtiéndose en la canción romántica definitiva.

El precursor e impulsor de la escena urbana Argentina, y motor de un movimiento que trascendió fronteras, se encuentra viviendo un momento profesional consagratorio, porque en medio de su flamante regreso a los escenarios de Argentina, consiguió que su hit mundial Adan y Eva alcanzara el billón de streams en Spotify, y “Homerun”, su disco debut, también acaba de lograr otro hito, marcando los 5 billones de reproducciones en la misma plataforma. Estos sucesos lo convierten en el primer artista argentino en obtenerlo.



Recientemente, estrenó su nuevo EP “Versus”, su trabajo más íntimo, que marca una reconexión con sus raíces: el trap.



En este recorrido de seis canciones, Paulo buscó transmitir su lucha interna, la superación y resiliencia, expresándolo con su auténtico estilo reflexivo, con el talento de llegar con sus letras muy profundo, sin dudas un material que acompaña a la perfección este nuevo ciclo de shows y persona, la lucha interna y la resiliencia.



Cada tema del EP tiene un significado y representa un poco el recorrido de Paulo. Por ejemplo, “Sin Cadenas” es el corazón del proyecto, una declaración de libertad y crecimiento, “Mi Versión” es la más introspectiva, una carta a su yo del pasado, un reflejo de su evolución personal y artística, y “Gracias” cierra el viaje con un mensaje claro: todo tiene un sentido y cada experiencia deja una enseñanza.



Sobre las canciones, Paulo aseguró que se inspiró en la gente que lo rodea: “Me inspiré mucho en mi gente, siempre me dan amor entonces yo les debo amor, quiero cuidar ese lenguaje que tenemos, esa conexión, y a la vez divertirme con ese concepto de “Versus” que simboliza la lucha interna”, anuncia el comunicado de difusión.



Los videoclips del EP se filmaron en Buenos Aires y contaron con la presencia de varios amigos de Paulo, recreando la energía y espíritu de sus primeros videos caseros. La idea fue captar esa frescura y espontaneidad que siempre lo caracterizó, recordando la esencia de proyectos como Relax, Confiado y Tranquilo y Me tiene mal. “Versus" marca un momento clave en su carrera, es su primer EP de Trap y Paulo sentía la necesidad de hacerlo. “Se lo debo a Dios, a mi familia y a mi gente que estuvo desde siempre. Sueño con tocarlas en vivo, que las sientan como yo, gritarlas a todo pulmón”, confirmó. “Fue una búsqueda muy íntima, interna, sobre el duelo que se tiene con uno mismo. La verdad es que siempre después de una tormenta cuando uno se siente en paz puede reflexionar y, a mí me dieron ganas de hablar de lo importante que es para mí Dios y la familia. Además ya hace tiempo que mis fans anhelaban que saque un trap como los de antes”, aseguró Paulo en el estudio mientras grababa las canciones.