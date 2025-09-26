Entradas para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María: cómo y dónde comprarlas

La próxima edición del tradicional encuentro ya está en marcha. Desde este viernes salen a la venta los tickets para el Festival que se realizará del 8 al 18 de enero de 2026.

MIRÁ: Grilla del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María: los artistas confirmados

Ya está disponible la venta de la entrada “Color y Coraje”, correspondiente al 60.º Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La entrada tiene un valor de $45.000 + service charge, es únicamente general y será válida para cualquier jornada del festival.

Se pueden adquirir en www.paseshow.com.ar

Promociones especiales (exclusivas para entradas “Color y Coraje”):

3 cuotas sin interés con Banco Macro

3 cuotas sin interés con Banco Nación

3 y 6 cuotas sin interés con Bancor

Todo sobre el line up del Festival

La organización dio a conocer la grilla completa de artistas y shows que se presentarán en la 60.º edición del Festival de Jesús María.

Entre los artistas estarán Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Luciano Pereyra, La T y La M, Magui Olave, Jorge Rojas, Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Nahuel Pennisi, Ahyre, Q’Lokura, Desakta2, Sergio Galleguillo y muchos más.

Mirá el line up completo del Festival de Jesús María: