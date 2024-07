El 13 de julio se ha fijado como el Día del Director y la Directora de Orquesta.

Con esta efeméride se pretende conmemorar al director de orquesta de origen alemán Carlos Kleiber, considerado el precursor de la técnica de dirección de orquesta moderna y uno de los grandes directores del siglo XX.

Kleiber nació en Berlín el 3 de julio de 1930 y falleció en Eslovenia el 13 de julio de 2004 y tuvo un recordado paso por nuestro país.

Abriendo caminos

En este caso creimos que en reconocimiento a su talento y al trayecto recorrido Laura Cmet, es una figura relevante, única en su rol en Córdoba y en ella es justo reconocer el lugar que en los últimos años fue ganando la mujer en la dirección orquestal.

Día a día

“En esta profesión que me ha dado el destino nada es de un día para otro, todo lleva mucho tiempo y hoy estoy empezando a cosechar esas semillas que he sembrado durante tantos años", reconoce Laura conversando con Radio Universidad.

En un mundo tan masculino como el de la dirección orquestal relata que las dificultades en ese sentido las fue sorteando con optimismo impulsada por la pasión que le genera su actividad.

Hoy, formando a los nuevos músicos

En la actualidad, si bien hay dificultades para encarar determindas programaciones, se siente satisfecha por estar trabajando con orquestas juveniles en proyectos que desarrolla en el Colegio Mark Twain y en el Conservatorio, en cursos de dirección orquestal, guiando a muchos jóvenes que se sienten atraídos por la carrera en la que ella tiene una experiencia que le gusta compartir.

Cuenta sobre sus planes para el año próximo con viajes al exterior y relata feliz las exitosas intervenciones que tuvo dirigiendo el año pasado en México y en Estados Unidos por las que recibió grandes elogios por su desempeño.

Recordando a una pionera…

Laura comenta que tiene directoras conocidas en varias ciudades argentinas: Buenos Aires, Mendoza, Salta etc. y que Córdoba al no disponer de la carrera de dirección orquestal da como resultado que no tengamos más mujeres en ese rol. Sin emgargo, destaca con especial énfasis a Marta Ruiz, una directora cordobesa que fue compañera del Carlos "el Payo” Giraudo y fue directora titular de la Sinfónica de Entre Ríos, actualmente vive en Buenos Aires.

La única en Córdoba. ¿Por qué?

“No me gusta decir que soy la única” dice Laura, porque hay varias mujeres jóvenes que están en ese camino pero se van porque Córdoba es una ciudad muy cerrada todavía en ese sentido. De hecho la Orquesta Sinfónica de Córdoba ha tenido muy pocas mujeres directoras invitadas. Hay ciudades más cosmopolitas y otras no tanto", señala.

¿Dónde se forma una directora de orquesta?

“Para realizar la carrera de dirección hay varias maneras: el cursado formal de cinco años se puede realizar en la Universidad Católica de Buenos Aires (UCA), donde las titulares de cátedra son mujeres: Lucía Zicos y Laura Muñiz y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). O se puede optar, que es mi caso, por estudiar con varios directores y luego ir a perfeccionarse al exterior. Es una carrera que, además de la gestualidad abarca el conocimiento de los instrumentos y muchos otros aspectos. A dirigir se aprende dirigiendo por lo tanto a quienes quieren hacerlo, insto a que busquen la forma de concretarlo, que formen grupos, orquestas a los cuales conducir y así ir capacitándose. Es verdad que no hay muchas posibilidades pero yo aliento a que creen esos espacios de aprendizaje mediante la práctica”.

Lo que más me fascina

"Lograr la armonía en el grupo orquestal es lo que encuentro más fascinante en mi carrera, relata Cmet. Porque es un reto enorme para una que se transforma en la canalizadora de todas esas energías. Lo que ocurre arriba del escenario es tan maravilloso… Es único y es difícil de explicar. Cada uno de los músicos que está sobre el escenario es un profesional y especialista de su instrumento y la tarea de una directora/ director es unificar todas esas voluntades y trabajar para un bien común y no sólo en lo musical, sino también en lo humano. Una tiene que aprender a lograrlo y cuando ocurre y todo se aúna es maravilloso, es indescriptible.

Sus hijos:

“Dirigí con cada una de mis tres panzas esperando a mis tres hijos” es decir que les transmití la música, pero no sé qué van a decidir en un futuro. Tocan instrumentos, intervienen en la orquesta que formé en la escuela a la que ellos asisten, pero más allá de eso en casa se vive como algo natural, como para algunos es el deporte, en mi casa es la música. Trato de contagiarles el disfrute, porque el ámbito profesional es tan exigente que a veces se pierde la capacidad de disfrutar. Con mis hijos comparto la pasión por la música, más allá de que ellos tengan además otros gustos o preferencias."

La dirección de orquesta en el cine

¿Viste la película Tár? Creés que es positivo el enfoque que se le da al tema de una mujer en la dirección orquestal?

N.R. “Tar” es una película que relata la vida de Lydia Tár un personaje de ficción que sin embargo, está inspirado en Marin Alsop, aclamada directora de orquesta (ha sido la primera en dirigir la Orquesta Sinfónica de Viena, la de Baltimore y la del Estado de Sao Paulo) El rol es magistralmente interpretado por la actriz Cate Blanchett.

Laura Cmet responde: "La actuación de Cate Blanchett es espectacular. Está muy bien hecha la película. Me resultó polémica la presentación de esta directora, despótica, autoritaria porque históricamente esa actitud fue propia de los hombres. Lo hemos comentado con otras directoras: en un momento en que las mujeres (en la dirección orquestal) estamos emergiendo con otra sensibilidad y con otro modo de liderazgo creo que la película no hace justicia. En ese sentido creo que no ayuda pero muestra sí, ese estrés que vivimos los artistas por el ego y por la búsqueda de la perfección.

Un liderazgo a mi manera

-Tal vez la prepotencia y masculinización del rol fueron necesarias para algunas mujeres en el momento de instalarse en un sitio de dirección:

Respondiendo Laura relata: “Hace 25 años que estoy en ésto y al principio me tuve que ajustar a normas marculinas: la gestualidad y hasta el modo de vestirme: tenía que dirigir como hombre. Luego recapacité que era algo que me era ajeno. De a poco con el tiempo pude ejercer un liderazgo a mi manera. Los mismos músicos me consideraban o ”muy didáctica" o “blanda”, es decir por tradición ellos pretendían una conducción varonil. Hasta se admitían faltas de respeto que afortunadamente hoy ya no se permiten por parte de mujeres ni de varones. Hoy se entiende que es una labor cooperativa.

¿A qué directoras admirás?

Cmet: Sigo a muchas directoras, las conozco, las admiro: destaco a Marin Alsop, también Nathalie Stutzmann…Y particularmente quiero señalar a Ligia Amadio, brasilera, me sorprende como profesional y como persona. Hace unos ocho años ella se planteó con otras directoras el interrogante de porqué tan pocas conducían orquestas profesionales y creó un primer simposio para directoras de orquesta. Me vinculé con ella por redes sociales me uní y ya llevamos hechos cuatro simposios. Ligia, teniendo una carrera muy exitosa, se dedicó a ayudar a otras colegas a aspirar a más y acceder a otros niveles. La admiro por su generosidad, por no hacer su camino sola, por ayudar a las demás".

Recordando a otra grande…

Hay muchas directoras que me gustan por diversas carácterísticas. Pero quiero nombrar también a Rosa Briceño, directora venezolana que vino varias veces al Teatro del Libertador a dirigir la banda sinfónica y para mí fue una referente. Ella fue directora del Conservatorio en Caracas. Una mujer excepcional que lamentablemente murió joven pero fue una gran motivadora y abrió caminos en esta profesión.(N.R. Rosa Briceño Ortiz, falleció el 29 de mayo de 2018, había nacido el 26 de abril de 1957).

En el Día Internacional del Director y la Directora de Orquesta, Laura Cmet recibió el saludo del Festival Internacional Cervantino de México, del que se siente orgullosa de pertenecer:

¿Cómo te ves en el futuro, profesionalmente y en tu vida personal?

“Me siento en un momento muy hermoso. Mis hijos están creciditos y siento que puedo soltarlos un poco más y aceptar invitaciones del exterior que me llegan. Además me encuentro con cierta experiencia, con un bagaje de conocimientos que me respalda, me siento más tranquila y feliz. Puedo aceptar desafíos con más serenidad”

Y agrega: “Espero poder seguir disfrutando de esas oportunidades que se presentan. No es fácil; a veces una se pone metas que no se alcanzan y por ahí la vida te sorprende con desafíos inesperados. Todos los días me ejercito para estar preparada para cuando esas ocasiones se den”, finaliza la directora.

Le deseamos a Laura Cmet lo mejor para este presente y ese futuro que merece y le agradecemos su energía, su pasión, su sabiduría para comunicar su experiencia y especialmente ser una mujer inspiradora para todas/os en general y para las nuevas generaciones en particular.

Para quienes quieran disfrutar de la alegría con la que Laura Cmet dirige a estos jóvenes músicos, compartimos este concierto brindado por la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador hace dos años, con un repertorio selecto…