Sorprendida al recibir la noticia, Silvana del Valle Acuña, joven periodista de la localidad de Luque, de 33 años, se manifiesta feliz del logro obtenido ya que según sus propias palabras “es la primera vez que participo en este tipo de certamen oficial. Solamente había intervenido en un ”Mundial de escritura" con una dinámica diferente.

Silvana se adjudicó el Primer Premio en el rubro Humor Cordobés en el Concurso de Cuentos Humorísticos organizado en homenaje a Alberto Pio Cognigni, por la Agencia Córdoba Cultura en el marco del Festival Pensar con Humor. Con el seudónimo Cocó, envió el relato “Los Pitbull” que invitamos a leer al pie de esta publicación.

Conversamos con ella Susana Curto y Sofía Sánchez Marinosci en el programa “Lo mismo…pero distinto” que se emite los sábados de 21 a 1 hs.con la operación técnica de Patricia Quaglia por Radio Universidad Nacional de Córdoba, AM 580 y Cba24n.com.ar

Cuenta Silvana: “Hasta ahora no me animaba a enviar trabajos, me autoboicoteaba pensando que soy de un pueblo chico y nos parece que todo ocurre en la capital. A veces tenemos el prejuicio de que en nuestro lugar ”no ocurre neda" y sin embargo pasan muchas cosas, he tenido y tengo grandes experiencias en Luque, sitio que no cambiaría por nada en el mundo.

“Me enteré de la convocatoria porque soy periodista y recibimos el anuncio de parte de la Agencia Córdoba Cultura” para divulgarlo.

Animarse

“Este año comencé a dictar un Taller de Escritura, entonces me dije: tengo que enviar mi trabajo a este Concurso por mí y por mis alumnas, para dar el ejemplo de participación. Tenía este relato redactado y esto fue un desafío porque yo escribo poesía y otro tipo de prosa y es la primera vez que redacto algo humorístico”, cuenta la autora.

El tema

"Consumo muchas noticias por mi trabajo y leo los comentarios de los lectores porque sirven para medir el pulso de la sociedad, para saber qué piensa la gente. Con las redes sociales todos tienen la posibilidad de opinar sobre lo que pasa y la lectura de estas opiniones se convierte en un entretenimiento .

Humor cordobés

“Me parece que los cordobeses tenemos chispa para decir lo que queremos y defender lo que decimos de un modo muy particular. Hablamos diferente al porteño, al formoseño, al neuquino; usamos metáforas, le ponemos apodos a la gente muy creativos. Esa esencia del ser cordobés es lo que yo quería rescatar en los comentarios de esa noticia ficticia que da inicio al relato: ”Una mujer fue atacada por tres perros Pitbull".

En esas opiniones se mezcan la política, la religión, los defensores y detractores de animales…una gran mezcla como ocurre en la realidad que nos hace pensar: ¿De dónde sacó esos argumentos esa persona? qué noticia leyó? Quise plasmar cómo cada lector está encerrado en su propia visión cuando comenta cualquier tipo de noticia y encontrar el humor en ello.

¿Hay un código de humor particular en Luque?

Creo que hay características particulares en mi pueblo. Es una comunidad muy exigente y por eso Luque está lindo como está pero al mismo tiempo también sabemos reirnos de esas situaciones".

La Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa

“Tenemos la Fiesta de la Bagna Cauda en pleno febrero. Con una tempratura de 35 grados nosotros estamos comiendo ese plato caliente y con mucho ajo. Todo un detalle del caracter de nuestra población”… comenta riendo Silvana.

El humor en la escritura

“Desde que comencé con el taller de escritura cuento con alumnas muy creativas que escriben cosas maravillosas, pero para la próxima etapa les propuse que dejemos el drama, el romanticismo y comencemos a escribir para reirnos o asustarnos, que ensayemos otra forma de relato y creo que ahora con este premio me van a hacer caso”, relata Silvana entusiasmada.

Cómo te pueden contactar por tu taller de escritura?

Me encuentran en Silvanaacu en Instagram o también en Facebook: Silvana Acuña.

El premio

La distinción es una ayuda y un gran aliento. Escribo desde chica, desde pequeña redacto diario personal, rimas. Siempre me gustó y comencé por el tema que tenemos más a mano: el amor. Soy de la generación criada con Floricienta por lo tanto tengo esa tendencia a romantizar todo. Cambiar la tónica y escribir sobre humor fue un gran desafío.

En los medios.

"Trabajo actualmente en Luque TV, Canal 2 de la Cooperativa de Luque. Soy la conductora del noticiero, hago producción e intervengo además en otras áreas del armado.

Todavía estoy en shock

"Todavía estoy en shock con la noticia del premio y quiero decirle a todas las mujeres de Córdoba, del país y del mundo que hagan lo que les gusta, que se jueguen por lo que creen y que confíen en sus talentos".

Nos queda la sensación de haber conversado con una joven saludablemente apegada a su lugar, creativa, entusiasta y con todo el talento para seguir aceptando desafios y jugándose por lo que cree, tal como ella contagia a las demás.

N/R: Podés leer el relato “Los Pitbull” descargándolo del archivo ubicado al final de este artículo.

Y la entrevista radial está disponible completa AQUÍ.