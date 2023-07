Comienza la Bienal de Música Córdoba 2023, organizada por el Sindicato de Músicos de Córdoba y No Me Grites Producciones.



Entre las distintas actividades de esta segunda edición se detaca la muestra Epojé que será inaugurada el jueves 6 y continúa el viernes 7 en la Legislatura de la Provincia de Córdoba. La cita es a las 19 horas, con múltiples y atractivas propuestas artísticas.



En esta nueva edición, Epojé tendrá instalaciones, performances y live sets de artistas nacionales e internacionales como CLON (Estela Oliva) (UK), Jennitza (CO/AR), Sebastian Seifert (ES/AR), Forma (AR) Lalu Martin (AR) y Batimentx (AR). La curaduría está a cargo de Santiago Bartolomé.



“Epojé invita a la suspensión del juicio, a poner todo entre paréntesis. No afirma nada, ni niega nada, bajo ese concepto alberga estas instalaciones, performances, live sets con el concepto de libertad”, describe Santiago Bartolomé, Director artístico de la Bienal de Música Córdoba.



Sobre la elección del espacio para desarrollar una nueva edición del evento Bianual, Santiago destaca: “Cuando nos reunimos con Emanuel Hernández, el Director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura de Córdoba, la idea fue llenar de contenido cultural y desembarcar con Epojé en la Legislatura para que los artistas y los cordobeses podamos habitar y adueñarnos de este espacio. Llenarlo de arte y de cultura para que existan más lugares donde los los artistas podamos expresarnos y el público pueda también pueda disfrutar de eso".

Fusión de estética y tecnología



Epojé surge de este nuevo momento estético y tecnológico con la intención de provocar un disloque que invita a suspender el juicio y devenir, simplemente, creación artística. Un estado de conciencia en el cual no se niega ni se afirma nada. A través de ella, se invita tanto a artistas como al público, a encontrarse con el hecho artístico.



Como lo expresa el texto curatorial, Epojé invita a preguntarse: ¿Qué materias, qué sonidos se montan en este sitio de impredecible movimiento? ¿Cómo se combinan con nuestra respiración, nuestras extremidades, nuestros cuerpos? Forma, Space Zero (0,0,0) y Textura: vida nos des-orientan y re-orientan en esta pesquisa sensitiva. Si Epojé desconfía de las representaciones comprensivas, quizá se trata de acompañar la suspensión y dejarse afectar por sus objetos, por la propuesta de cómo recorrerlos, de cómo ser recorridos por ellos. (Por Ianina Moretti).



La experiencia cuenta con el apoyo del British Council a través de su programa de Cultura Circular.



¿Qué podemos encontrar en Epojé?

FORMA, de Galera | Pedro Son | Santiago Bartolome (AR)



Jueves 6 a las 19.30 - Viernes 7 a las 19.



Experiencia inmersiva sonora espacial.



Una modificación del espacio y los sentidos que explora las relaciones entre el lleno y el vacío y que no deja indiferente a todo aquel que tiene la oportunidad de adentrarse en ella.



Forma transcurre en un espacio efímero inflable de 210 m3, una instalación que permite su recorrido tanto exterior como interior, teniendo en su interior alturas variables entre 1 metro y 2,10 metros lo cual potencia la experiencia inmersiva.



Al ser una instalación totalmente performática, intervienen el lugar, el tiempo, el contacto con el cuerpo, etc. La obra adquiere significado y se completa cuando el público entra en escena e interviene con el espacio.

Dirección Artística: Galera, Pedro Son, Santiago Bartolomé. Dirección Técnica: Juan Murua Palacio, Gonzalo Velez da Porta. Performers: Santiago Bartolome, Luckiboy, Lalu Martin. Iluminación: Carolina Pelassa.

Space Zero (0, 0, 0), de CLON | Estela Oliva (UK)

Jueves 6 de Julio 20:10 | 20:40

Viernes 7 de Julio 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20

Space Zero (0,0,0) es un proyecto inmersivo que busca expandir la percepción a través de un viaje por los mundos virtuales de CLON (Estela Oliva). Presentado en primera persona, la obra ofrece un tour virtual por mundos que se sitúan en la frontera entre el cine experimental y el videojuego, donde las simulaciones de océanos y paisajes virtuales convergen con terrenos artificiales, objetos, materiales y texturas.

Desde sus tres capítulos, la obra invita a una inmersión virtual provocando la ausencia física, e invitando a entrar en un estado meditativo que desencadena conexiones sensoriales. El espacio físico se transforma en un portal que conecta con una realidad híbrida, en la que no hay punto de partida ni de destino, tan sólo una serie de coordenadas XYZ del plano tridimensional. Esta realidad virtual se convierte en un vehículo que nos invita a cuestionar los límites de nuestra propia existencia.



Space Zero (0,0,0) es un proyecto de CLON. Dirección: Estela Oliva. Diseño visual, sonoro y desarrollo: Estela Oliva. Soporte técnico: Meta Objects. Banda Sonora: Sunyata by Flora Yin-Wong (Modern Love Records), Aether: Ana Quiroga.



Batimentx, de Close I | Luckiboy (AR)



Jueves 6 a las 20.30



“Batimentx” es un proyecto musical conformado por Lucas Maldonado, violista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, e Ignacio San Pedro, DJ y productor, fundador del laboratorio de síntesis HAL. Juntos, exploran las posibilidades creativas que se despliegan de la convergencia entre la música electrónica y el sonido instrumental en formato live, generando paisajes sonoros cautivadores y envolventes.

El objetivo del dúo es expandir la propuesta a diferentes escenarios, desde conciertos en salas y teatros, hasta festivales de música electrónica, siempre abiertos a colaboraciones con otros artistas, buscando enriquecer aún más la experiencia.

Texturas: Vida, de Sebastián Seifert (ES/AR)



Jueves 6 a las 19:30

Viernes 7 a las 19:30

Instalación audiovisual (2023)

Tomando como punto de partida distintos paisajes de América Latina y llevándolos a la abstracción llegamos a estas pequeñas obras animadas en loops de video que juegan con la dinámica de la sorpresa, la interacción, y el impacto visual. Sensaciones para viajes mentales, paisajes sintetizados en texturas vivas. La naturaleza como punto de partida, como paleta de colores, desde donde partir a una experiencia repleta de formas fractales y de geometría sagrada. Casi como un pequeño momento de meditación e introspección dentro de la rutina habitual.



Jennitza (CO/AR)



Viernes 7 a las 19:30



Jennitza es música, clarinetista, live performer, investigadora y docente. Jennitza investiga y desarrolla dispositivos sonoros para ejecutar e interpretar en tiempo real como instrumentos o elemento escenográfico reactivo/interactivo, indaga procesos creativos y de procesamiento basados en el sonido y la escucha. Sus composiciones se difuminan entre diversos géneros musicales y formatos.

Con esta estética híbrida ha realizado obras para diversos artistas y disciplinas, ha participado en diferentes países en compilados sonoros, lives y festivales como Mutek ar, Bafim, Pleamar, CASo, Musexplat, Monteaudio, Ruido, Labionica, FRAGMENT A, PLUG IN, entre otros. La artista forma parte del programa Amplify DAI, impulsado por British Council, Artlab y Fundación Williams.