La compositora y cantante Amanda Pujó emerge con su primer álbum solista "Nuevos Silencios" donde la música corrobora que no hay luz sin su propia oscuridad. Una obra sensible pero cruda y directa a la vez, un conjunto de siete canciones que conforman el disco, con un viaje sonoro que mezcla armonías "lo-fi", guitarras acústicas y rítmicas versátiles, un subibaja de emociones pero a la vez fácil de digerir.



Producido y mezclado por Luciano Farelli (Arde La Sangre y Parteplaneta), contó con el apoyo del sello Oceanía Records.

"Busqué palabras que nombraran lo indecible. Siluetas que me dibujaran un camino. Y en este viaje entre la nostalgia y el porvenir, desde las entrañas y la tristeza sin nombre, me di cuenta que no eran palabras. Eran vacíos. Eran silencios. “Nuevos silencios” por conquistar, nuevas maneras de estar en el presente, aquí y en tantas partes. Este es un disco que habla por mi. Me transforma en un viaje con la magia del sonido, en un vaivén de imágenes y atmósferas que van ilustrando mi relación con la soledad, con las preguntas por lo que fue y lo que podría ser. Y es con una especie de nostalgia por lo no vivido, que me lanzo hacia el espacio, para abrazar todo eso que me pasa y dejarlo ir en cada canción" cuenta Amanda Pujó acerca del disco desde lo más interno de sus pensamientos. Se comunica en la prensa de la artista.



Además este material se presenta con su reciente single "No hay santos" (videoclip dirigido por la realizadora Abril Cicala) que muestra el momento más anarco y grungero del disco, desde la ambivalencia que nos atraviesa como seres humanos, de los “guiones” que nos escriben y detrás de los cuales nos escondemos, des responsabilizándonos de nuestros actos. Ironiza la hipocresía, denuncia la distancia que existe entre la ética del “hombre” y sus acciones.



Mirá el videoclip de "No hay santos":



Sobre Amanda Pujó



Desde 2016, Amanda formó parte de Oxymora como compositora y cantante, centrándose en la construcción de armonías vocales, combinando el castellano con el francés y jugando con diversos estilos (pop, lírico) y formatos (dúo, a capella y banda). En el 2018 salió el primer EP de la banda, producido por Daiana Azar (Make Mama Proud) y presentó el videoclip oficial de “Aire”, su primer corte. Ese mismo año se presentó en escenarios de Capital Federal (Club Lucille, Teatro Sony) y quedó en la semifinal del concurso “Camino a Abbey Road”. Durante el aislamiento del año 2020 y de la mano del productor musical Luciano Farelli, lanzó "Abrázame", "Hacia el espacio", "Ecos de mi voz" y recientemente "No hay santos", singles que abren la puerta a su disco debut "Nuevos Silencios", ya disponible en todas las plataformas digitales.