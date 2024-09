Desde las 21 hs. de este 11 de septiembre ya está a disposición “La lógica del escorpión” el esperado disco de Charly García.

El nuevo álbum cuenta con trece tracks, entre temas inéditos y nuevas versiones de canciones propias y de grandes artistas como Lennon, Spinetta y Roger McGuinn. Incluye colaboraciones de colegas de la talla de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, más la voz Luis Alberto Spinetta.

El disco cuenta con un atractivo arte de Renata Schussheim basado en una idea de Charly: portada doble, impresiones en dorado con relieves y sobre interno que incluye las letras de las canciones, más ficha técnica.

El vinilo

Hay pre-venta en distintas plataformas para la compra de la versión en vinilo, será una edición limitada y el envío se gestiona a partir de su lanzamiento. Será una entrega limitada, tendrá numeración y certificado de exclusividad.

Detalles de las canciones, según la crítica:

En las 13 canciones, Charly García se encarga de tocar la guitarra, teclados, bajo y de poner su voz. Acompañado por sus coristas Rosario Ortega e Hilda Lizarazu, con Fernando Samalea en la batería y Fernando Kabusacki sumando guitarra en algunas piezas, el álbum ofrece un viaje por un sonido contemporáneo, pero con esos guiños clásicos característicos de Charly.

A ratos, evoca el rock eléctrico de discos como "Influencia" o "La hija de la lágrima", especialmente en "Chipi Chipi", pero también recuerda al Charly de Serú Girán, acentuado aún más por la participación de David Lebón y Pedro Aznar, lo que refuerza la esencia de esa época.

Las letras y melodías mantienen su impronta inconfundible, y el álbum confirma que Charly siempre tendrá presente la influencia de los Beatles. La evocación más clara de ello es la versión en español de "Watching the Wheels" de John Lennon, a la cual Charly le da su toque personal con gran autenticidad.

"Juan Represión" es una versión que remonta a Sui Generis, ese dúo fundacional que catapultó a Charly junto a Nito Mestre. Además, hay una sorpresa muy especial: la inclusión de Luis Alberto Spinetta en "La Pelicana y el Androide", a partir de un demo de 1985 del proyecto "Spinetta/García".

El título del álbum está dedicando el tema homónimo a la fábula de la rana y el escorpión.

La última canción una der las bellas según especialistas, la voz de García y Fito Páez unidas nuevamente en "Rock and roll star", una versión en español de "So You Want To Be a Rock’n’Roll Star" de Roger McGuinn de The Byrds.

(Fuente: Filo News/ Antonella Punzino)