El nombre de Yas Giraldi tiene luz propia en Villa María y de a poco en todo el país. Pero definitivamente todos empezaron a hablar de ella cuando cantó junto a Ricky Martin en la ceremonia de entrega de los Grammy. La cantante fue entonces la voz guía del coro de Tiburones, canción que el boricua interpretó para el mundo en la fiesta que reconoce lo mejor de la industria musical.

Con un rumbo musical determinado y muchas ganas de seguir explorando y explotando su costado artístico, Yas estrenó su nueva canción con video incluido, Tu Llamada.

“Tu Llamada es una canción que me identifica mucho, autorreferencial. Quise plasmar lo que es recomenzar, cuando algo no es o no sale como uno espera. Es una invitación a no quedarse quieto”, explica Yas.

Mientras espera para volver a subirse a los escenarios y el estreno de una serie que la cuenta entre sus protagónicos, podemos escuchar esta canción que habla de las decepciones en los vínculos que tienen como base el amor.