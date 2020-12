En vísperas de Navidad, las propuestas culturales se multiplican y en esta ocasión se pueden ver desde nuestros hogares.

La Agencia Córdoba Cultura tiene una programación preparada del 21 al 27 de diciembre en sus plataformas digitales. El Especial de Navidad se publica en YouTube Cultura Cba y Facebook.



Lunes 21



A las 21. Mini recital de Diego Andrada (Río Cuarto)

El guitarrista se encuentra presentando su primer disco solista con composiciones propias titulado Por el gusto de tocar. El material contiene cueca, milonga, vals, chacarera y tango y fue grabado en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Andrada desplegará un repertorio de música argentina y adelantará piezas del segundo disco que incluye arreglos de Chaya de los Pobres y suma un repertorio de jazz. También se encuentra trabajando en un cuadernillo con partituras de sus arreglos y composiciones que se editará en 2021.



Martes 22



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Santi Villagra

Santiago Cruz Villagra Incaminato es baterista, percusionista y cantautor neuquino. Actualmente integra Chelo Seguí Cuartet junto a Chelo Seguí, José Pepo Gómez y Juan Carlos Tolosa. También integra Villagra Bertora Acuña junto a Ana Bertora y Lucas Acuña, y Celeste Azul con Franco Dall-More, Sabrina Gallegos, Ana Bertora, Amaro Ferraris.



Miércoles 23



A las 21. Humor sanitizante

El ciclo Humor Sanitizante tendrá una nueva edición con la conducción de Marcos Ontivero. En este espacio para el humor y sus artistas, se propone una serie de capítulos en la que varios humoristas brindarán un pasaje a la felicidad con sus cuentos, chistes, canciones y peripecias. En esta segunda entrega del ciclo se podrá disfrutar de las presentaciones de Fabiana García, Silvina Fornero, Flaco Peña y Carlos Ruiz.



Jueves 24



Especial de Navidad – A las 19. Canciones de Navidad: Coro Polifónico de Córdoba

Un grupo de ocho voces del Coro Polifónico de Córdoba, con dirección de Matías Saccone, interpreta El nacimiento, de Ariel Ramírez y Félix Luna, una pieza que forma parte de la obra Navidad nuestra, el villancico Cuento de Navidad, del poeta sanjuanino Buenaventura Luna y música de Eduardo Falú. Además, un villancico español, Coplita del niño perdido, de autor anónimo con arreglo musical del maestro Hugo De la Vega, la popular canción Venid pastores, tema popular español con música de Juan Francisco Giacobbe, y la canción de origen inglés fechada en el siglo XVI, We wish you a merry Christmas.



A las 19.30. Canciones de Navidad: Coro de Cámara de la Provincia

El Coro de Cámara de la Provincia, con dirección musical de Guillermo Pellicer, ofrece su versión del popular villancico Venid pastores con música de Juan Francisco Giacobbe, además de Se equivocó la paloma, canción del destacado compositor santafesino Carlos Guastavino. Creada sobre el poema de Rafael Alberti, la canción forma parte de la Suite Argentina (1941). Alcanzó fama mundial a partir de la interpretación de Joan Manuel Serrat.



A las 20. Música Navideña: Quinteto de la Banda Sinfónica de la Provincia

El quinteto de la Banda Sinfónica de la Provincia interpreta Stardust, del compositor y pianista de jazz estadounidense Hoagy Carmichael estrenada en 1927, y el clásico villancico inglés We wish you a merry Christmas.



A las 20.45. Coro Polifónico Delfino Quirici: Navidades del mundo.

Con la dirección de Juan Manuel Brarda, el Coro presenta Una rosa ha brotado un villancico tradicional navideño con armonización de Michael Praetorius en versión coral de Jan Sandström. Esta obra fue grabada en remoto en el mes de diciembre y cuenta con la animación e ilustración de Esteban Delgado y la edición y masterización de audio de Juan Martín Albariño.



A las 21. Coro Kumbaya canciones Navideñas

El gran Coro Gospel argentino oriundo de la ciudad de Córdoba presenta un compilado de canciones navideñas registradas en distintos espectáculos. “Coro Gospel Kumbaya”, es una agrupación cordobesa pionera en la música Gospel en Argentina. Exponente emblemático del apasionante estilo musical que nace en las iglesias de EE.UU. luego de la abolición de la esclavitud. El gospel es un grito de libertad, una expresión vocal que libera y pone a vibrar a todos los que lo escuchan. El Coro Gospel Kumbaya le da una impronta local al gospel y pone de pie al auditorio con su presencia escénica y sus trabajos vocales.



Viernes 25



A las 20. Concierto de Navidad: Banda Sinfónica de la Provincia

La Banda Sinfónica de la Provincia, junto a Lorena Gómez y Juan Iñaki como cantantes invitados, ofrecen el Concierto de Navidad, en un programa que refleja la pluralidad rítmica y cultural de Latinoamérica. Las obras que componen el repertorio, son: Fantasía navideña del compositor Andrés Acosta, Navidad en verano y Misa Criolla de Ariel Ramírez con letra de Félix Luna, Suite pernambucana de Bolso de José Ursino da Silva “Duda”, villancicos navideños, y la fantasía en ritmo de salsa de la Sinfonía N°5 de Ludwig van Beethoven, entre otras.



A las 21. Diálogos desde el Sur: Entrevista a Gastón Molayoli

El comunicador y programador Gastón Molayoli es autor del libro La máquina gigante, escenas del cine contemporáneo (Ed. Cartografías) y participó de los libros colectivos Diorama, ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba y 2 imágenes y 2000 palabras: Charlas entre Arte, Cultura y Política. Desde el 2012 coordina el taller Diálogos sobre cine en el Centro Cultural El Mascaviento. Actualmente escribe en el sitio Hacerse la crítica.



A las 22 El Cascanueces. Un musical Navideño

Magia. Ilusión. Fantasía. Todo esto y mucho más promete esta versión en concierto del último espectáculo de Hernán Espinosa (libro, letras y dirección), El Cascanueces. Un musical Navideño. Basado en el famoso relato de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann , esta obra para toda la familia sigue las aventuras de María, quien en una noche de Navidad, recibe como regalo un muñeco Cascanueces de madera, que oculta en su interior un príncipe encantado. Rescatando el espíritu navideño de esta época, el musical apela a valores como la unión de la familia, solidaridad hacia el más necesitado y, sobre todo, el poder de creer en uno mismo. Con música original de Emmanuel Millán, el elenco está compuesto por Agustina Di Vico (María), Gonzalo Sarfatti (Cascanueces), Fabián Oreglia (Rey Ratón), Nayla Malano (Rena de Azúcar), Leonardo Giuliano (Rey de las Nieves) y Matías Quiroga (Fritz).



Sábado 26



A las 21. KiKa Producciones Teatro: El aviso desoído (Rosaluna)

Ganador del Premio a la creación y producción teatral de la Convocatoria a las Artes Escénicas 2019, KiKa presenta esta obra que se alimenta de múltiples lenguajes y culturas, aquellas leyendas que cruzan el tiempo con la voz de los relatos orales, creencias y mitos de diferentes territorios, tejidos con la realidad concreta y actual que nos atraviesa. Varios personajes la habitan: Antileo con su caballo overo, la bruja y sus astutas sentencias, el rancho, el monte con sus misterios, silenciosos pobladores, Rosaluna y su encantadora llegada al pueblo. Todos cuentan algo con sus pasos, la historia camina por el color del paisaje con música y palabras, renueva miradas, nos atrapa en su minúsculo universo que expande sus horizontes de papel. Un rancho al lado del monte, sonidos y luces, inquietantes dibujos, siluetas y escenas recortadas por el soplo de la imaginación.



Domingo 27



A las 21. Patio de Folklore: Ceibo

Desde Cosquín, llega el grupo folklórico Ceibo para ofrecer un mini recital especialmente grabado para este ciclo, con las canciones que los llevaron a presentar su música por todo el país. Ceibo está integrado por los cantantes, autores, compositores e instrumentistas Leonardo Escalante, Claudio Tais y Gabriel Romer. El grupo fue consagrado en Cosquín 2011 y Revelación de Jesús María 2020.