Especial Halloween: recomendaciones para una noche de terror

Termina el mes de Octubre y llega una celebración, festividad que más allá de ideologías y nacionalidades marca un momento importante en la industria audiovisual.

Una Noche que para el cine, la Tevé ciertas narrativas y les niñes ( y algunos grandulones) es muy pero muy especial.Además el cine y la televisión han aprovechado esta noche para estrenos y novedades así que desde la columna dominical ofrecemos un paseo por algunas posibilidades para disfrutar, maratonear y celebrar la Noche de Brujas con todos los integrantes de la casa y de paso ver buen cine.

Halloween Ends

Finaliza la saga emblemática que hizo de esta festividad su tópico central. Este filme viene a cerrar la trilogía que comenzó en 1978 con el clásico Hallowen creación de John Carpenter.

Con el protagónico de Jamie Lee Curtis, dirigida en esta ocasión por David Gordon Green que vuelve al universo de Michael Meyers para disputar la batalla final.

No es necesario conocer las anteriores y es una posibilidad de pasar un buen rato en las salas de cine.

Hay cine, entretenimiento y algo de miedo también. Combo completo.

Los Simpson y su Noche especial

Cada Noche de Brujas una de las familias más famosas del mundo animado y catódica presenta su Especial de Hallowen que se estrena el domingo 30 de octubre.

Desde 1990 cada octubre Matt Groening y equipo cambian la comodidad burguesa de la familia, su casa y cartografía y mutan a otro espacio, tiempo y lugar para homenajear/ celebrar un género, director o filme.

Este año el Treehouse of Horror XXXIII (La Casita del Horror 33 ) dedicará su emisión al manga y animé japonés parodiando a Death Nothe de una forma que por lo visto en el teaser les ha salido más que bien.

El episodio se llamará “Death Tome”, y la libreta en cuestión la encuentra Lisa Simpson quien tomará el papel de Light Yagami para cambiar el mundo.Para ver con pochoclo y bebida espirituosa.Además de ver el Episodio especial convidamos a conocer el manga y las sucesivas transposiciones que se han realizado y valen el visionado.

Teaser. Los Simpsons se meten en el animé japonés en el Especial de Halloween

Guillermo del Toro y su Gabinete de Curiosidades

El gran director mexicano que reina en el corazón de Hollywood, es un especialista en cine de terror y ha hecho del fantástico una filmografía maravillosa ( El laberinto del fauno, La letra Escarlata, El espinazo del diablo y La forma del agua por solo nombrar algunas) presentó esta semana en Netflix.

El Gabinete de curiosidades que ya se puede ver de forma completa.

En este Gabinete del Toro figura como productor general y se ha reservado el lugar de presentador de cada Episodio de esta antología del terror que muestra las posibilidades del género con nombres de referencia en ese territorio.Cada episodio presenta un tópico, una posibilidad temática que invita a pensar en los miedos contemporáneos y es acá donde el director refuerza su apuesta narrativa, estética, y en definitiva, política.

El género lo permite y este Gabinete es una bitácora de viaje donde descendemos a las profundidades de la condición humana y al mirar esos miedos podemos mirarnos desde un espejo oscuro sobre nuestras miserias.Ha dicho del Toro sobre la decisión de estrenar 2 películas por noche "Traté de hacer una muestra de terror con Gabinete de Curiosidades: Primera noche: vibraciones de EC, Segunda noche: inquietante y "ahora", Tercera noche: clásicos del período/pulp y Noche final: voces que, en mi opinión, son claras y fuertes en el sinfonía de nuestro género"

Consejo plebeyo: mirarla en maratón pero con la consigna de mirar los duetos que el presentador de esta bitácora de viaje ha dejado escrita.

Acá va el mapa:

El contenido de El Gabinete de Curiosidades:

I/ Carroñeros:

Lote 36 (Lot 36):Guillermo Navarro

Ratas de cementerio Vincenzo Natal

II/“Los solitarios:

La Autopsia (The Autopsy). Michael Shea.

El exterior (The Outside) Ana Lily Amirpour y escrita por Haley Z. Boston

III/ “Lovecraft”

El modelo de Pickman (Pickman’s Model). Keith Thomas.

Sueños en la casa de la bruja (Dreams in the Witch House):Catherine Hardwicke

IV “Las visitas”

Las visitas (Visitations). Es dirigida y escrita por Panos Cosmatos

El murmuro (The Murmuring). Es dirigida y escrita por: Jennifer Kent (El ruiseñor), inspirada en un relato corto de Guillermo del Toro.

Un buen plan familiar.

Barbarian de Zach Cregger

Es una de las películas del año que ha posibilitado que el cine de terror vuelva a las salas con honor y gloria. Su paso por los cines fue un éxito de taquilla global y la ubica entre las más vistas en los cines del mundo.

Se puede ver en Star ± desde esta semana y el consejo que haremos es que vayan a verla.

No conviene adelantar mucho de la trama para que el susto, la sorpresa y la tensión sean efectivas pero adelantamos la escena primal un joven en lo profundo de la noche, con una tormenta fuerte, llega a una casa en Detroit que alquiló por una aplicación. Al llegar se encuentra con alguien similar y debe decidir si se queda o se va.

La decisión es quedarse en la casa. Y a partir de allí pasarán cosas.

No dejen de verla porque es de lo mejor que se estrenó en cines durante el 2022