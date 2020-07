8 de Julio de 2001 fallece Mercedes Margarita Strickler Kalhow, en Esperanza, Provincia de Santa Fe. Originaria de Humbolt, localidad ubicada también en la mencionada provincia. Musa inspiradora para el compositor guitarrista Sixto Ríos para la composición del chamamé "Merceditas". Un halo de leyenda envuelve este tema musical. Un programa para volver a ver sobre el origen de la canción...

Ana María Campoy nacida en Bogotá, Colombia el 26 de julio de 1925 y fallecida en Buenos Aires, Argentina, 8 de julio de 2006, fue actriz y comediante hispano-argentina nacida en Colombia. Nació en una familia de actores, dueños de una compañía teatral en España.

Recibió un Martín Fierro a la trayectoria y otro por su programa de televisión La Campoy, el Premio Konex de Platino como Actriz de Comedia de la década (1981), el Konex Diploma al Mérito como Conductora (2001) y el Podestá por su carrera teatral. Además, publicó un libro titulado "Recetas de amor", de Editorial Sudamericana.

La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1990 fue disputada el 8 de julio de 1990, en el Estadio Olímpico, de Roma, Italia. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Argentina y Alemania, se enfrentaron en un único partido de 90 minutos. Alemania ganó por 1–0 y se convirtió en campeón mundial por tercera vez en su historia. Fue la primera final en la Historia de los Mundiales de Fútbol cuyo perdedor no anotó gol.

8 de Julio de 1878 fallece Juan Pedro Esnaola, En la Ciudad de Buenos Aires. Pianista, compositor y funcionario público. Había nacido en Buenos Aires el 17 de Septiembre de 1808.

En 1860 Esnaola realizó modificaciones a la música del Himno Nacional Argentino, otorgándole una versión con más orquesta, que le dio mayor riqueza en su armonía

Desempeñó también cargos públicos no relacionados con la música

El 8 de julio de 2014, en el Mundial de Brasil, el local fue goleado 7-1 por Alemania en las Semifinales, en un partido que quedará para la historia del fútbol.

Jorge Mário da Silva, más conocido como Seu Jorge nació en Belford Roxo, Baixada Fluminense, Brasil, 8 de julio de 1970, es un músico, actor y compositor brasileño de música popular del Brasil, R&B, samba y soul. Además ha aparecido en las películas Casa de Areia y Ciudad de Dios, y también fue el tripulante Pelé Dos Santos en el film de Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou, para el cual hizo la mayoría de los soundtracks en portugués. Participó en la película Tropa de élite 2, en donde hace el papel de un peligroso traficante que lleva a cabo el motín en una cárcel de Río de Janeiro. En la película biográfica de Pelé: Birth of a Legend, Ser Jorge representa el papel de padre del futbolista

Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, realizando campañas de prevención de enfermedades alérgicas sufridas por más de 250 millones de personas.