Una gran propuesta para este verano 2024 es la grilla de espectáculos gratuitos que se darán en la ciudad del tango y los alfajores. En el escenario principal de la Av. Edén esq. Diagonal San Martín o también, en el Descanso Edén de la ciudad de La Falda, con la presencia de varios puestos de food trucks y mucha música.

Aquí detallamos la programación:

VIERNES 12 DE ENERO – DESCANSO EDÉN (Av. Edén al 1400).

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: Tuti Ruggiero, Ignacio Rourke y Algo va a salir.

SÁBADO 13 DE ENERO – DESCANSO EDÉN

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: Nawwan, Romi Álvarez, Rock Over y Lucy in the Sky.

DOMINGO 14 DE ENERO – DESCANSO EDÉN

Con entrada libre y gratuita desde las 20:00 horas: Nuevo Renacer, Lourdes Laciar, La Estrella sos vos “SOLISTA”.

VIERNES 19 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL (Av. Edén esq. Diagonal San Martín)

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: Tango Corrupto, Lourdes Galiano y Ladran Tango.

SÁBADO 20 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: JUAN INGARAMO, Grupo Cristal, Clave de Luna y Jaz Galindez.

DOMINGO 21 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita a partir de las 20:00 horas: Ángel Martín, Gaby Flaminni, La Estrella sos vos SOLISTA.

VIERNES 26 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: Leandro Ponte, Mabel Tulián, Los Cosos y la Orquesta Escuela Municipal de Tango.

SÁBADO 27 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL (Av. Edén esq. Diagonal San Martín)

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: NAHUEL PENNISI, Dúo Huaucke y Marcos Rodríguez.

DOMINGO 28 DE ENERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 20:00 horas: Paraway, Blind y La Estrella sos vos SOLISTA GRAN FINAL.

Febrero

VIERNES 2 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL (Av. Edén esq. Diagonal San Martín)

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: JUAN FUENTES, Carlos Alegre, Alma y Tierra y Del Mismo Palo.

SÁBADO 3 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: Walter Aguirre, Takuara, Memo Banega y Lucas Manzanni.

DOMINGO 4 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 20:00 horas: Contramano Tango 4, Don Sampo y La Estrella sos vos TANGO.

VIERNES 9 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: MLD, Diego Guzmán, La Estrategia y Desfile de Carnaval.

SÁBADO 10 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: FEDE CYRULNIK (STAND UP), Calle Vapor y Kike El Cubano.

DOMINGO 11 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL (Av. Edén esq. Diagonal San Martín)

Con entrada libre y gratuita desde las 20:00 horas: Trajinantes, Tierra Adentro, Noelia Quiroga y Los Pampas Nueva Generación.

LUNES 12 DE FEBRERO – ESCENARIO PRINCIPAL

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: Omar del Valle, Valentina López y Banda OK.VIERNES 16 DE FEBRERO – DESCANSO EDÉN (Av. Edén al 1400)

Con entrada libre y gratuita desde las 21:00 horas: Demonios del Volumen, Histeria y Los Calientes.

SÁBADO 17 DE FEBRERO – DESCANSO EDÉN (Av. Edén al 1400)

Con entrada libre y gratuita a partir de las 21:00 horas: Jon Deca, Rebobinados y JULO.

DOMINGO 18 DE FEBRERO –

Con entrada libre y gratuita desde las 20:00 horas: El Embrujo y La Estrella sos vos GRUPAL Laila.