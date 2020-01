Sorpresiva decisión

El estudio japonés Studio Ghibli se opuso durante mucho tiempo a subir su contenido a plataformas digitales, pero con el paso del tiempo, se fue dando cuenta que se podía llegar a más personas, por lo que optaron en unirse a esta nueva tendencia.

Studio Ghibli, quien es reconocido principalmente por el trabajo del escritor y director Hayao Miyazaki, uno de los nombres más importantes en el mundo del animé.

Fue a finales del 2019 que tomaron esta decisión y argumentaron que fue una petición que todos sus fans les pedían a cada rato. Además, indicaron que tener acceso a este tipo de pelis era muy difícil, especialmente cuando se encuentra en otro continente. Studio Ghibli se ha ganado una inmensa popularidad y no sólo por hacer contenidos animados, si no por agregarles historias con un fondo y forma que siempre suelen llegar a lo más profundo de cada persona, dejándonos un aprendizaje nuevo.

Netflix decide agregar a su catálogo producciones de la compañía japonesa, considerada el mejor estudio de animación en la actualidad. A la plataforma se unen alrededor de 21 películas, entre las que destacan “El Viaje de Chihiro”, “Mi Vecino Totoro”, “Kiki: Entregas a Domicilio”, entre otras.

Sus películas han ganado premios Oscar, gran cantidad de dinero y continúan siendo aclamadas por la crítica y el público por igual, convirtiéndose en uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad. Studio Ghibli incluso tiene su propio museo en Tokio, una parada obligatoria para todos los fans.

Los filmes no llegarán al mismo tiempo, pero serán repartidas en tres fechas distintas.

Las primeras las podrás encontrar a partir del 1 de febrero y estarán conformadas por:

El castillo en el cielo, Mi Vecino Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves y Tales From Earthsea.

Mi Vecino Totoro (Trailer)

El 1 de marzo se estarán uniendo al streaming, los filmes:

Nausicaä del Valle del Viento, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, The Cat Returns, Arrietty y El Mundo de los Diminutos y El cuento de La Princesa Kaguya

Trailer La Princesa Mononoke

Y El viaje de Chihiro, ganadora del Oscar,

Trailer El Viaje de Chihiro HD Español Latino

Finalizando el primero de abril se agregarán:

Pom Poko, Susurros del Corazón, El Castillo Vagabundo, Ponyo y El Secreto de La Sirenita, From Up on Poppy Hill, El viento se levanta y When Marnie Was There.