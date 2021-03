Este domingo se realizó la 63º entrega de los premios Grammy.

El encargado de ejercer de maestro de ceremonias fueTrevor Noah y se realizó en Los Ángeles y en el que como cada año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos pone en valor a los mejores artistas y trabajos musicales del último año otorgándoles un gramófono.

La ceremonia contó con las actuaciones de algunas de las estrellas más importantes de la industria: Bruno Mars, Silk Sonic, Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Harry Styles, Roddy Ricch, Bad Bunny, Cardi B, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion.

En un segmento no televisado de la entrega, Fito Páez recibió el gramófono por su trabajo "La Conquista del Espacio" que ya había ganado un Grammy Latino oportunamente: “Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que pensaba que sentía que el Universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así de plenitud absoluta en lo que a mí respeta. Me siento infinitamente agradecido ”, dijo el cantautor.

Como datos para resaltar: Beyoncé se convirtió en la artista femenina con más premios de la Academia de Grabación de Estados Unidos: 28.

Y Taylor Swift en la primera mujer en obtener tres veces el Grammy al á lbum del año

Taylor Swift

Estas son los principales premiados:

Grabación del año

Desfile Negro - Beyoncé

Colores - Pumas negros

Rockstar - DaBaby Ft. Roddy Ricch

Dímelo - Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish (Ganadora)

Don’t Star Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Álbum del año

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier – Djesse Vol. 3

Haim – Women in Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Folklore (Ganadora)

Canción del año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe (Ganadora)

JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion (Ganadora)

Canción pop solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar (Ganadora)

Taylor Swift – Cardigan

Canción pop dúo/banda

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy – One Day

Bieber – Intentions Ft. Quavo

BTS – Dynamite

Lady Gaga, Ariana grande – Rain On Me (Ganadora)

Taylor Swift, Bon Iver – Exile

Álbum pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia (Ganadora)

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal (Ganadores)

Canción Rock

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High (Ganadora)

Interpretación Rock

Fiona Apple (Ganadora)

Big Their

Kyoto

The Steps

Brittany Howard

Grace Potter

Álbum alternartivo

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters (Ganadora)

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala - The Slow Rush

Vídeo musical

Beyoncé - Chica de piel morena (Ganadora)

Futuro, Drake - La vida es buena

Anderson .Paak - Bloqueo

Harry Styles - Te Adoro

Woodkid - Goliat

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid - BROWN SKIN GIRL (Official Video)

Mejor álbum pop latino urbano

Bad Bunny - YHLQMDLG (Ganador)

Camilo - Por primera vez

Kany García - Mesa para dos

Ricky Martin por Pausa

Debi Nova - 3:33

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo - Aura

Cami - Monstruo

Cultura Profética - Sobrevolando

Fito Páez - La conquista del espacio (Ganador)

Lido Pimienta - Miss Colombia

Fito Páez dos veces ganador: Grammy Latinos y ahora Grammy Awards

Mejor película musical

Beastie Boys - Historia

Beyoncé - El negro es rey

Somos Freestyle - Love Supreme

Linda Ronstadt - El sonido de mi voz (Ganadora)

ZZ Top - Esa pequeña banda de Texas

Mejor interpretación R&B

Rayo y trueno - Jhené Aiko Ft. John Legend

Desfile Negro - Beyoncé (Ganadora)

All I Need - Collier con Mahalia y Ty Dolla $ ign

Cabeza de cabra - Brittany Howard

Mírame - Emily King