El anuncio de los candidatos a los premios Oscar 2021, será el 15 de marzo a las 10:30, en Argentina. Este evento será llevado adelante por Nick Jonas y Priyanka Chopra, quienes nombrarán a los nominados de las 23 categorías.

La presentación se podrá seguir de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) de La Academia, así como en la página web Oscars.com y Oscars.org.

La ceremonia de la entrega de los premios donde se conocerán a los ganadores de los Oscars, está prevista para el 25 de abril.

Por el momento, debido al reconocimiento del público y de la prensa especializada, hay varias películas favoritas que forman parte de la lista de posibles ganadoras en diferentes categorías artísticas. A continuación, una por una.

Las favoritas

Nomadland

Su León de Oro en el Festival de Venecia o sus premios a Mejor película drama y dirección en los Globos de Oro, constituyen un buen indicativo de lo que puede ocurrir en los Oscar. Su directora, Chloé Zhao es una de las favoritas, aunque el reparto también apunta a engordar la colección de estatuillas, especialmente en la figura de la protagonista Frances McDormand. Su papel interpretando a una mujer que tras perderlo todo durante la recesión se lanza en su caravana a modo de nómada hacia el Oeste americano, la posición como firme candidata.

Frances McDormand: gran candidata como mejor actriz.

Nomadland (2021) Tráiler Oficial Subtitulado

Mank

Aunque se fue de vacío en los Globos de oro, sus seis nominaciones, incluyendo mejor película drama y director, hablan de su presencia entre las favoritas a repartirse el pastel. También optó a mejor guion original en los Premios BAFTA, donde volvió a presentarse como candidata en seis categorías. David Fincher se luce con el filme donde también está presente el recuerdo de su padre Jack Fincher, el escritor del guión en el que se basa la película. Narra la historia de Herman Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane'. Gary Oldman, está nominado por la estatuilla de Mejor Actor.

Mank (2020) Netflix Tráiler Oficial Subtitulado

Una noche en Miami

Regina King ya consiguió sus reconocimientos por esta ópera prima. Narra el encuentro a puertas cerradas entre cuatro leyendas de la cultura negra, el 25 de febrero de 1964, en un momento en el que todos atravesaban un período de gran transición. Ellos son: Malcolm, una de las voces más prominentes en la lucha por la liberación negra, que estaba empezando a separarse de las crecientes tensiones dentro de la Nación del Islam; el cantante soul Sam Cooke, cuyo carácter de superestrella dentro de un público predominantemente blanco había desatado una serie de reacciones negativas entre sus fanáticos negros; el jugador de fútbol americano Jim Brown, quien estaba a punto de abandonar los deportes para dedicarse a la actuación; y el boxeador profesional Cassius Clay, a punto de cambiar su nombre primero a Cassius X y luego a Muhammad Ali.

One Night In Miami (2021) | Tráiler Oficial Subtitulado | Muhammad Ali

El juicio de los 7 de Chicago

Aaron Sorkin, director y guionista, ya demostró de lo que puede ser capaz en los Globos de Oro y los premios BAFTA, donde ganó los galardones a Mejor guión y Mejor película. También Eddie Redmayne con su interpretación de Tom Hayden a Mejor Actor. La película rememora el popular juicio celebrado en 1969 contra siete manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional.

El juicio de los 7 de Chicago - Trailer subtitulado en español (HD)

Noticias del gran mundo

Cuenta con argumentos para tenerla en cuenta. Empezando por su cara más visible: TomHanks. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado a Helena Zengel, que sin ir más lejos, estuvo nominada a Mejor actriz secundaria en los Globos de Oro. La banda sonora y la fotografía son otros de los fuertes de este drama-western en el que el tras la Guerra civil estadounidense, el veterano capitán Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) rescata a una niña secuestrada por una tribu para india para devolvérsela a sus tutores legales.

NOTICIAS DEL MUNDO | Trailer Oficial Subtitulado (Universal Pictures) HD

Otras películas para tener en cuenta son: 'El padre', 'Fragmentos de una mujer', 'Da 5 Bloods', 'Una joven prometedora', 'Malcolm & Marie', 'First Cow,' 'On the Rocks', ' Sound of Metal ',' Ammonite ',' Soul.

Mejor Actor

- Chadwick Boseman (La Madre del Blues)

- Anthony Hopkins (The Father)

- Riz Ahmed (Sound of Metal)

- Steven Yeun (Minari)

- Tahar Rahim (The Mauritanian)

Mejor Actriz

- Carey Mulligan (Pomising Young Woman)

- Frances McDormand (Nomadland)

- Viola Davis (La Reina del Blues)

- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

- Vanessa Kirby (Fragmentos de mujer)

Pedro Almodóvar, posible nominación por La voz humana como mejor cortometraje

El director manchego se lanzó en pleno desconfinamiento a rodar su primera aventura en inglés, La voz humana, un cortometraje con Tilda Swinton que adapta el monólogo teatral de Jean Cocteau