El lunes, 25 de mayo a las 13 hs, se transmitirá en directo a través de la web www.iqh.es el documental “Buscando a Quino” del actor y director de cine Boy Olmi.

Un material sorprendente y no publicado hasta la fecha.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, es el creador de Mafalda, el exitoso personaje con el que cruzaría las fronteras argentinas para conquistar medio mundo.

A través de este documental se le ha querido homenajear y dar a conocer desde su relato algunos de los momentos más íntimos de su vida.

“Todos los que lo conocen me advierten del riesgo. Me dicen que Quino siempre fue tímido, lacónico y reservado. Que casi todo lo dijo en sus exquisitos dibujos, pero que no le gusta hablar…Está retraído y ahora casi no ve, más que luces, sombras y fugaces resplandores…” dice Boy Olmi, «pero tras tres encuentros en su casa, rodeados de música de Erik Satie y los Beatles, buen vino, y hasta un ejemplar del Tesoro de la Juventud, una enciclopedia que él leía de niño, entre otras cosas, surgieron estas conversaciones, y sus silencios». Y es que, “Quino aún tiene mucho que decir. Y es una fiesta escucharlo.”

Este material se grabó a finales del 2018, se editó una versión de 27 minutos donde Boy Olmi conversa con Quino sobre pasajes de su vida y se podrá seguir al mismo tiempo a través de la web www.conectamasfiis.com (12pm Chile / 13 pm Argentina).

Programación: -Apertura 15 a 20 minutos / Boy Olmi + Invitados. -Documental Buscando a Quino (27 minutos) -Cierre Boy Olmi + invitados.

Duración Total 1 hora.

