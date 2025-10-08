Cine Arte Córdoba/Espacio INCAA invita al estreno, de “Cenizas y diamentes” el documental sobre al Banda Don Cornelio y la Zona y Palo Pandolfo.

Aquí detallamos la cartelera de la semana:

Miércoles 08/10: 17hs La petite 19hs La petite 21hs La grande ambizione

Jueves 09/10: 17hs La petite 19hs (Espacio INCAA) Cenizas y diamantes 21hs Amores perros

Viernes 10/10: 17hs La petite 19hs (Espacio INCAA) Cenizas y diamantes 21hs Amores perros

Sábado 11/10: 17hs La petite 19hs La grande ambizione 21.10hs Amores perros

Domingo 12/10: 17hs La petite 19hs La grande ambizione 21.10hs Amores perros

La película Cenizas y diamantes contará con la presencia del director para presentar y charlar al final de la proyección.

Entradas: 5.000 pesos general y 3.500 pesos para estudiantes y jubilados. Mientras que la película INCAA tiene una entrada de 3.000 pesos general y 1.500 pesos para jubilados y estudiantes.

Cenizas y diamantes, la película de Don Cornelio y La Zona

Argentina, año 204, duración 89 minuto/ Dirección: Ricky Piterbarg/ Guion: Roly Rauwolf, Ricky Piterbarg, Norberto Ludin. Idea: Roly Rauwolf/ Música: Don Cornelio y la zona/ Fotografía: Juan Costamagna, Julia Zarate/ Compañías: Catafilma

PREMIERE MUNDIAL 25°BAFICI

A fines de los 80’, Don Cornelio y la Zona irrumpió en el escenario cultural y del rock argentino. Hoy, como un grito de libertad y juventud eterna, su legado sigue vivo con el mítico álbum "Patria o Muerte", el hit "Ella Vendrá" y el mejor de los poetas del rock que hoy ya es leyenda, Pablo Pandolfo.

Amores Perros

México, 150 minutos, año 2000/ Dirección: Alejandro González Iñárritu/ Guion: Guillermo Arriaga/ Reparto: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo/ Música: Gustavo Santaolalla, Daniel Hidalgo/ Fotografía: Rodrigo Prieto/ Compañías: Altavista Films, Zeta Film/ Grupos: Trilogía de la Muerte

2000: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa

2000: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa

2000: Festival de Cannes: Semana de la Crítica - Gran Premio

2001: Premios BAFTA: Mejor película en habla no inglesa

En Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres personas. Octavio, un adolescente, decide escaparse con Susana, la esposa de su hermano; el Cofí, su perro, se convierte en el instrumento para conseguir el dinero necesario para la fuga. Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro deja a su esposa y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modelo. El mismo día en que celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico accidente.

«La petite»

Francia, año 2023, duración 93 minutos. Dirección: Guillaume Nicloux. Guion: Fanny Chesnel, Guillaume Nicloux. Reparto: Fabrice Luchini, Maud Wyler, Lucas van den Eijnde.

Cuando su hijo y la pareja de éste fallecen en un accidente automovilístico, Joseph se enfrenta a la difícil decisión de cómo asumir su papel de abuelo del bebé que esperaban, gestado por una joven y determinada madre subrogada flamenca.

«La grande ambizione»

Título original: Berlinguer. La grande ambizione — Italia, año 2024, duración 123 minutos. Dirección: Andrea Segre. Guion: Marco Pettenello, Andrea Segre. Reparto: Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran.

Narra la vida del popular líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, durante los años más cruciales de su carrera política, entre 1973 y 1978. La historia se centra en el momento en que Berlinguer estuvo a punto de llevar al Partido Comunista Italiano al poder en 1978 mediante una alianza con la Democracia Cristiana. El secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder de los democristianos, frustró un momento que habría cambiado la historia del país y el equilibrio geopolítico en todo el mundo.