Ya casi es hora de volver al lugar donde eso comenzó. IT: Bienvenidos a Derry, la nueva serie dramática original de HBO, estrena su primer episodio este domingo 26 de octubre en HBO Max y en el canal HBO, a las 22:00 hrs.

Ambientada en 1962, antes de los eventos de ‘IT: Eso’, la historia revela el origen de Pennywise y los terrores que acechan a la ciudad y a sus habitantes.



En el primer episodio conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el mayor Leroy Hanlon llega a la base aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de ‘IT’, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.



La serie estrenará un nuevo episodio cada semana en HBO y HBO Max, con el octavo y último capítulo programado para el 14 de diciembre.

IT: Bienvenidos a Derry se sumerge en una historia aterradora y amplía el universo de terror de HBO Max, que reúne algunas de las franquicias más icónicas del género. Además de IT, el catálogo incluye Destino Final, El Conjuro y Annabelle, entre otras producciones que exploran el miedo en todas sus formas, desde lo sobrenatural hasta lo psicológico.



Producida por HBO y Warner Bros. Television, IT: Bienvenidos a Derry fue desarrollada para televisión por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Ellos también son productores ejecutivos (los Muschietti a través de Double Dream y Fuchs por FiveTen), junto con Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. El guion del primer episodio es de Fuchs, quien comparte el rol de showrunner con Kane. Andy Muschietti dirige varios episodios.