Estreno especial: “Lo deseado” de Darío Mascambroni en el Cineclub Hugo del Carril

Este jueves 23 de octubre se estrena en Cineclub Municipal “Hugo del Carril”, San Juan 49 la tercera película del creador cordobés Darío Mascambroni: “Lo deseado”, y habrá una función especial a las 20:30 h con presencia del director.

Las funciones son:

Jueves 23/10, 15:30 y 20:30 hs.

Viernes 24/10, 18:00 y 23:00 hs.

Sábado 25/10, 15:30 y 20:30 hs.

Domingo 26/10, 18:00 y 23:00 hs.

Lunes 27/10, 20:30 hs.

Martes 28/10, 18:00 hs.

Miércoles 29/10, 20:30 hs.

“Una película que habla de deseos imposibles y del tiempo perdido. Y hacerla fue cumplir un deseo que parecía imposible y recuperar algo que creíamos perdido.”

Darío Mascambroni, director.

Tras su paso por festivales de todo el mundo —FIFF de Fribourg (Suiza), Bif&st de Bari (Italia), BAFICI de Buenos Aires— Lo deseado llega a las salas de Córdoba y Buenos Aires.

La tercera película dirigida por Darío Mascambroni (Primero Enero, Mochila de Plomo) tendrá funciones en los Cines Cacodelphia de la Ciudad de Buenos Aires y en el emblemático Cineclub Municipal Hugo del Carril de la Ciudad de Córdoba.

“Darío Mascambroni da un nuevo paso hacia adelante: afinando su estilo, produciendo breves destellos de verdad inesperada —eso que en su cine es una marca de fábrica, pero es también lo que podríamos llamar una política—”, destacó David Obarrio en el catálogo de la edición 26ª del BAFICI.

El filme fue producido por Largavista Cine, en coproducción con The Piranesi Experience y Flicktales Films (Italia), Sobrevivientes Films (México) y Prisma Cine (Argentina), y fue rodado en las sierras de Córdoba durante 2024.

Sinopsis:

Tras ausentarse durante gran parte de la vida de su hija, Agustín invita a Emma a compartir unos días en unas cabañas perdidas en medio de las sierras de Comechingones. La encargada del lugar es Elda, una lugareña solitaria y triste, quien infinidad de veces fantaseó con una vida lejos de allí. La aparición de un amuleto aborigen con el poder de conceder un deseo a quien lo posea podría ser lo que tanto Elda como Agustín necesitan para retroceder en el tiempo y modificar el curso de sus vidas.

Ficha técnica:

“Lo deseado” (Argentina, México, Italia, 2025, DCP, 77’, ATP). Dirección y guion: Darío Mascambroni. Protagonizan: Pedro de Tavira Egurrola, Eva Bianco, Liz Correa, Víctor Laplace, Alma Videla López, Beto Bernuez, Marcos Patricelli.

Producida por Largavista Cine, Darío Mascambroni, Prisma Cine, The Piranesi Experience, Flicktales Films y Sobrevivientes Films.

Producción: Natalí Córdoba y D. Mascambroni.

Dirección de fotografía: Nadir Medina (ADF). Dirección de arte y vestuario: Florencia Wehbe. Dirección de sonido: Llama Sonido, Juan Manuel Yeri Racig. Montaje: Lucía Torres Minoldo, Ismael Zgaib, D. Mascambroni. Dirección de actores: Ricardo Ryser.

Sobre el director:

Darío Mascambroni es director, guionista y productor, nacido en Córdoba, Argentina. “Lo deseado” es su tercer largometraje, luego de “Primero Enero” (Mejor película argentina BAFICI 2016) y “Mochila de Plomo”, películas que tuvieron un gran recorrido internacional, en el que se destaca el paso de ambas por el prestigioso Festival de Cine de Berlín, al que regresó como director en el marco de Berlinale Talents.

Además del recorrido en festivales, sus películas fueron vendidas a plataformas como MUBI, Movistar Plus y Amazon Prime Video.