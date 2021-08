La película "De la noche a la mañana" de Manuel Ferrari, tendrá su estreno este jueves en salas de cine y también vía streaming.

Se presenta en las salas de Malba, Cineclub Municipal Hugo del Carril y en Espacios INCAA de El Palomar, Quilmes, Trenque Lauquen y Villa María.



Desde Puentes de Cine se comunica la siguiente información: "...entendemos que la virtualidad generó un beneficio en el ámbito cultural, al ampliar la posibilidad de que las películas sean vistas donde no hay salas de cine físicas y al permitir que, personas de todo el país accedieran a ellas con un sentido realmente federal. Con la reapertura de los cines, desde la Asociación de Directorxs de Cine PCI proponemos el estreno híbrido de películas, exhibiendo los filmes en salas de cine, y como novedad hacer llegar las películas a los territorios donde no existen salas o donde las películas no tienen estreno, a través de la plataforma cinevirtual.com.ar".



"El "estreno híbrido" se difrencia de "estreno simultáneo", dado que sólo será posible acceder a las películas desde las provincias argentinas donde no se haya estrenado en cines", agregan.



El comunicado continúa: "Desde nuestro cinevirtual.com.ar pudimos corroborar que el público no provenía únicamente de Buenos Aires y, que curiosamente se ubicaba en localidades donde nuestras películas no se exhiben en general o bien, donde no existen salas de cine. A raíz de los confinamientos dispuestos en todo el mundo, se evidenciaron las transformaciones en el consumo cultural de espectáculos y obras artísticas, entre otros. En Argentina donde la cuarentena tuvo una prolongación por varios meses, hizo que muchas películas no se exhibieran en sala y se estrenaran directamente en plataformas de streaming. PCI organizó a través de su Programa Puentes de Cine, distintas actividades, ciclos, exhibiciones -desde el primer día del aislamiento obligatorio en marzo de 2020-, y creó la primera Sala de Cine Virtual de nuestro país. Es tiempo de dar un paso más, tomando lo positivo que deja el impacto de la pandemia en nuestra actividad".

Sobre la película "De la noche a la mañana"



Rodada mayormente en la ciudad de Valparaíso, la película obtuvo los premios a Mejor Actor y Mejor Sonido en la última edición del Festival de Mar del Plata y fue destacada con menciones del jurado y de FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Montevideo.



En su sinopsis se detalla: "A Ignacio (un ya no tan joven arquitecto) su novia le da una inesperada noticia: está embarazada. Ignacio acepta una invitación de último momento para ir a Valparaíso a dar clases. A su llegada encuentra la universidad donde debía presentarse tomada por los estudiantes. Mientras deambula Ignacio comienza a vislumbrar una nueva vida en Chile.

La sucesión de éxitos inmediatos y una serie de temblores que parecen presagiar un terremoto sumergen a Ignacio en un viaje cómico y profundo".



Dice el director del film, Manuel Ferrari: "...pretendo que se pueda descubrir a una persona un tanto neurótica, oscilante e infantil pero que también tiene rasgos humanos. Lo que busco es que el espectador se identifique ya sea padeciéndolo o comprendiendo al personaje en el contexto de una enorme bola de nieve que lo va llevando de aquí para allá a lo largo de este breve pero intenso viaje en Chile".



En la película, actúan: Esteban Menis, Manuel Martelli, Alejandro Goic, Rosario Varela y Sebastián Brahm.