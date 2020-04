Canal U, la señal de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la red TAL (red de canales públicos y culturales de América Latina), transmitirán el documental "Interdependence".



Se trata de un proyecto dirigido por la ONG Art For The World, que comprende once historias ilustradas por cineastas mundialmente reconocidos que proponen su mirada sobre las relaciones y los modos en los que la humanidad se vincula con su ambiente natural.

Estreno mundial de Interdependence por Canal U

Canal U se puede ver a través del Sistema Digital Abierto en los canales 30.02 y 31.02. Canal 5 de Cablevisión Digital. También se puede visualizar por la web cba24.com.ar y por la aplicación SRTPlay.