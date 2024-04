La cartelera teatral recibe la obra “Bochorno, terrible peso de un exceso de sentido”, el unipersonal de Elena Cerrada. La actriz cuenta con una gran trayectoria en la escena teatral como directora y profesora de teatro, este sábado lanza una obra autobiográfica.



“Elena, La Ele, Ele de Cirulaxia, la profe, la directora, la petiza de Cirulaxia, Elenita para su mamá. Tantos nombres, como historias, como vidas, como espacios compartidos. Elena Cerrada, una de las fundadoras del grupo de teatro Cirulaxia, que en este 2024 celebra nada menos que 35 años, se presenta por primera vez “sola”, como Lola su entrañable personaje en la obra “Lopatológico”... Sola Lola, sola. Sola Ele, sola”, expresa el comunicado de difusión de la pieza teatral que arriba a la cartelera cordobesa.

“Elena cumplió 58 años a principios de marzo y decidió dar un gran paso a nivel personal y un desafío profesional. Compartir su unipersonal llamado “Bochorno, terrible peso de un exceso de sentido” donde refleja su historia escrita desde la experiencia y atravesada por diferentes situaciones vinculadas con la salud y los deseos pero, principalmente, con su rol de mujer artista en una sociedad patriarcal y hegemónica”, continúa la difusión artística.



"Un cuerpo cargado de historia se mueve desde la herida y la cicatriz revelando los huecos donde, posiblemente, el deseo se esconde. Absurdo, humor y delirio conviven en una trama llena de interrogantes. ¿Cómo se llega a ser lo que se es?”, comparte el comunicado y detalla la esencia de la obra que se podrá disfrutar desde este sábado en Córdoba.



“Con esta pregunta como eje de la obra, “Bochorno” es el testimonio teatral de Elena Cerrada actriz madura que se ofrece a ser mirada íntimamente, una mujer que se rompe, se arma, se desarma y se vuelve a romper. Que si no actúa se muere pero en algún momento de su vida si actuaba se moría, de dolor. Se pregunta sobre el destino y todos los escenarios de batalla en los que participó o que ella misma ha provocado. Se siente confundida y a destiempo. Pide ser mirada suavemente. Nunca pudo sentirse a gusto con su cuerpo. Detuvo su danza. Su recuerdo escatológico más antiguo la inicia en el mundo de la escena. Su primera menstruación la atrapa en un dilema que aún no puede resolver. Todas las experiencias quirúrgicas que vivenció dejaron profundas huellas. Su actual menopausia la sofoca y enardece. Desea sacar su cuerpo de la línea de fuego y ponerlo a bailar. La crudeza del dolor, lo ridículo y desmedido, de tanto dolor. Las heridas transformadas en potencia dramática”, expresa la difusión del estreno teatral.





Ariana Andreoli gestora de Proyecto Lilith codirige “Bochorno” junto a Elena Cerrada y explica: “Como artistas nutrimos las construcciones colectivas, los procesos creativos desde el cuidado y las prácticas de investigación escénica desde la amorosidad. Ensayando la utopía desde nuestras zonas devastadas”.





“En guerra contra la decadencia por el paso del tiempo Elena dialoga con otra Helena, la de Troya. Todo “arde” en la vida actual de la protagonista. Fuerte entramado emocional con quiebres de humor. Eso es “Bochorno”, el relato del recorrido vital de un cuerpo que no responde a la estética impuesta por el mercado. La potencia de lo personal como acto poético y político. Una obra que interpela, sensibiliza y nombra lo que nos hicieron creer que no debía ser nombrado”.

“Bochorno, terrible peso de un exceso de sentido” es una obra coproducida por Cirulaxia Teatro y Proyecto Lilith.



Ganadora del Premio El Teatro Cordobés TEATRES 23/24 (Municipalidad de Córdoba) y el Premio a la Trayectoria de la Escena Cordobesa 2023 (Agencia Córdoba Cultura).

Para verla:

“Bochorno, terrible peso de un exceso de sentido” se estrena este sábado a las 21 en Espacio Cirulaxia (Pasaje Agustín Pérez 12) y continuará con funciones todos los sábados de abril y mayo, en el mismo horario y lugar.

Entrada general $6000. Anticipadas en Antesala.com.ar o al Cel. 351-5051557

Idea general: Elena Cerrada. Co-dirección: Elena Cerrada y Ariana Andreoli. Actriz, texto autobiográfico: Elena Cerrada. Dramaturgia Corporal - Movimiento textual: Ariana Andreoli. Diseño espacial e iluminación: Victor Acosta. Diseño y concepto sonoro: Pablo Behm. Realización Escenográfica: Osvaldo Cerrada.