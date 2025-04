La cartelera cinematográfica recibe nuevos títulos para renovar en las salas.

Cinemacenter Rivera estrena: Minecraft, Invencible: un niño fuera de serie, Almas marcadas y Rob1n: El poseído.

Continúan en la cartelera de Cinemacenter Rivera: Código Negro, Rescate Implacable, Parthenope: Los amores de Nápoles, Fow, Las vidas de Sing Sing, Capitán América: un nuevo mundo y Mufasa: el Rey León.



Mirá los estrenos de la semana:

Minecraft

¡Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no solo te ayuda a crear, es esencial para la supervivencia! Cuatro marginados: Garrett “El Hombre Basura” Garrison, Henry, Natalie y Dawn se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente son arrastrados a través de un Portal misterioso hacia el Overworld: un extraño país de las maravillas cúbico que prospera en la imaginación.



Para regresar a casa, deberán dominar este mundo (y protegerlo de cosas malignas como los Piglins y los Zombis, también) mientras emprenden una búsqueda mágica con un inesperado y experto creador, Steve. Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a reconectarse con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea creativamente único… las habilidades que necesitan para prosperar de nuevo en el mundo real.



Dirección: Jared Hess.

Invencible: un niño fuera de serie

Nunca conocerás a un niño como Austin. Es uno en un millón… uno en 4mil millones es las probabilidades de nacer tanto con Osteogénesis imperfecta y autismo. Pero lo que hace a Austin verdaderamente único es su visión alegre y divertida de la vida que transforma y une a todos a su alrededor; en especial a su papá Scott, quien ve a Austin no como un símbolo de algo roto, sino como el triunfo de un espíritu inquebrantable. Conocer a Austin es conocer a un ser irrompible, no es sobre fuerza física, si no la fuerza interior que viene de abrazar el amor y la gracia, incluso en los tiempos difíciles.



Dirección: Jon Gunn. Con Jacob Laval, Zachary Levi, Meghann Fahy.

Almas marcadas

Shaw Landon se enamoró de Rule Archer desde el momento en el que lo conoció. A lo largo de los años, por ser amiga de su hermano, Shaw se volvió parte de la familia, pero nunca logró que Rule la viera de otra forma. Hasta que, en una noche de fiesta y travesuras, surge un posible romance entre ellos y ahora deberán figurar cómo hacer funcionales sus diferencias.

Rob1n: El poseído

Cuando un experto en robótica canaliza el dolor de perder a su hijo de 11 años en la construcción de Robin, un muñeco robótico completamente funcional, una serie de eventos horribles dejan en claro que Robin hará lo que sea necesario para tener a su creador para él solo.

Dirección: Lawrence Fowler