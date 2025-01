Llegó el estreno de Mufasa: El Rey León y One Direction: This is us.

Siguen en la cartelera de Cinemacenter: Kraven: el cazador, Gradiador 2 y Moana 2.

Por otro lado, Cinemacenter anuncia la pre venta de Sonic 3, cuyo estreno está previsto para el 2 de enero.

Mirá los estrenos recientes:



Mufasa: El Rey León

Explorando el improbable ascenso del amado rey de las Tierras del Orgullo, MUFASA: EL REY LEÓN, cuenta con Rafiki como el encargado de transmitir la leyenda de Mufasa a la joven cachorra de león Kiara, hija de Simba y Nala, con Timón y Pumba aportando sus característicos trucos. Narrada con flashbacks, la historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro fortuito pone en marcha el largo viaje de un extraordinario grupo de excluidos en busca de su destino. Sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para eludir a un enemigo amenazante y mortal.



Dirección: Barry Jenkins

One Direction: This is us

Una mirada al meteórico ascenso a la fama de Niall, Zayn, Liam, Louis y Harry, desde sus humildes comienzos en su ciudad natal y competir en X-Factor, hasta conquistar el mundo y actuar en el famoso O2 Arena de Londres.

Dirección: Morgan Spurlock