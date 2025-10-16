Llegaron los estrenos de Cinemacenter Rivera con numerosos títulos de drama, terror, suspenso, animación y clásicos imperdibles.

Entre las películas destacadas, se encuentra El retorno: un drama argentino dirigido por Marcela Luchetta y protagonizada por Franco Masini. Se trata de la ópera prima de Luchetta que retrata una posible reencarnación de Jesuscristo. Filmada en gran parte en Roma, la película es un thriller sobrenatural que lleva al límite la Fe en Dios.

En la cartelera de Cinemacenter Rivera, están disponibles los siguientes filmes: El Retorno, Teléfono Negro 2, Frankie y los monstruos, El mago de Oz - Reestreno, Locamente, Mente maestra, La Princesa Mononoke y La tortuga roja.

Siguen en la cartelera: El Conjuro 4: últimos ritos, Mascotas al rescate, Una batalla tras otra, La Casa de Muñecas de Gabby: la película y Tron Ares.

Promociones en Cinemacenter Rivera

Las salas del Paseo Libertad Rivera Indarte te invitan a ver películas todos los jueves y viernes con promociones para disfrutar con tus amigos. Entradas a 4x2: entran 4 y pagan sólo 2. La promo es válida para compras online y presenciales en todos los Cinemacenter del país.



Aplica para todas las funciones de jueves y viernes. Más información en cinemacenter.com.ar.

Todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá las películas que se estrenan esta semana:

El Retorno

Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero Cristo?

Dirección: Marcela Luchetta. Con Franco Masini, Luis Gnecco, Juanjo Puigcorbé, Gabriel Gallicchio.

Teléfono Negro 2

Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Dirección: Scott Derrickson. Con Ethan Hawke, Mason Thames.

Frankie y los monstruos

Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.

Dirección: Steve Hudson.

El mago de Oz - Reestreno

Reestreno del film de 1939. Dorothy, que sueña con viajar "más allá del arco iris", ve su deseo hecho realidad cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo acaba de comenzar: tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste, aconsejada por la Bruja Buena del Norte, la niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a Kansas.

Este film fue lanzado en 1939 en Estados Unidos y Argentina. Ahora reestrena remasterizada por Warner Bros.

Dirección: Victor Fleming. Con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Billie Burke, Margaret Hamilton.

Locamente

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente, la romántica, la racional, la insegura y la pasional, pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo?.

Dirección: Paolo Genovese. Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi.

La Princesa Mononoke

Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka emprende un viaje en busca del Dios Ciervo, el único capaz de liberarlo del sortilegio. A lo largo de su travesía, descubrirá cómo los animales del bosque luchan contra los hombres que intentan destruir la naturaleza.

Dirección: Hayao Miyazaki.

Mente maestra

Alrededor de 1970, en un tranquilo suburbio de Massachusetts, J.B. Mooney, un padre de familia desempleado y ladrón de arte aficionado, se embarca en su primer robo. Con el museo vigilado y los cómplices reclutados, tiene un plan infalible. O eso cree él.



Dirección: Kelly Reichardt. Con Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis.

La tortuga roja

Un hombre naufraga en una isla tropical desierta, y tras varios intentos fallidos por escapar encuentra una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre.



Dirección: Michael Dudok de Wit.