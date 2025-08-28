Estrenos familiares, drama y terror en Cinemacenter Rivera

Todos los jueves se renueva la cartelera de Cinemacenter Rivera. Esta semana se estrenan: Atrapado robando, Los Roses, Mascotas al rescate y Rosario: herencia maldita.



Siguen en la cartelera: Homo Argentum, La hora de la desaparición, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Otro viernes de locos, Los tipos malos 2.

Preventa de entradas para próximos estrenos de cine

Cinemacenter Rivera anuncia la preventa de El Conjuro 4: últimos ritos. Esta nueva entrega ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global. El estreno está previsto para el 4 de septiembre.

También, está disponible la preventa para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, que llegará a los cines como trilogía. Estrena el 11 de septiembre.

Los horarios de las ventas anticipadas pueden consultarse en miboleteria.com.ar

Además, la sala te invita a ver películas con descuentos 2x1 hasta las 19 horas. Más información en cinemacenter.com.ar.



Todos los miércoles en todas las funciones hay 50% de descuento en entradas. La promoción aplica sobre el valor de la entrada general del cine y es válida para compra de entradas en las boleterías de los cines y/o de manera online a través de miboleteria.com.ar.

Mirá los estrenos de la semana:

Atrapado robando

Hank, ex promesa del béisbol y ahora camarero en Nueva York, acepta cuidar el gato de su vecino sin imaginar que terminará enredado con una banda de gánsters. Perseguido sin saber el motivo, deberá ingeniárselas para sobrevivir y descubrir qué es lo que realmente quieren de él.

Dirección: Darren Aronofsky. Con Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio.

Los Roses

Nueva versión de la película clásica de 1989 “La guerra de los Roses", basada en la novela de Warren Adler.



La vida parece fácil para Ivy y Theo, la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto.



Dirección: Jay Roach. Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Allison Janney, Kate McKinnon.

Mascotas al rescate

Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

Dirección: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy.

Rosario: Herencia maldita

La agente de bolsa de Wall Street, Rosario Fuentes regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte. Mientras organiza sus pertenencias, descubre una habitación secreta repleta de objetos ocultistas vinculados a oscuros rituales generacionales. A medida que fenómenos sobrenaturales comienzan a acecharla, Rosario deberá enfrentarsea los secretos enterrados de su familia y descubrir la verdad sobre los sacrificios y decisiones que marcaron su destino.



Dirección: Felipe Vargas. Con David Dastmalchian, José Zúñiga, Paul Ben-Victor.