El actor español Eusebio Poncela, una de las figuras más destacadas del cine ibérico, falleció el miércoles 27 de agosto a los 79 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Nacido en Madrid en 1945, se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y debutó en el teatro con Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Brilló en los escenarios con obras como Romeo y Julieta y, desde los años 70, amplió su trayectoria hacia el cine y la televisión, con trabajos en capitales culturales como París, Londres y Nueva York.

En la pantalla grande dejó interpretaciones memorables en La ley del deseo, de Pedro Almodóvar; Vidas privadas, dirigida por Fito Páez; Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo; y Martín (Hache), de Adolfo Aristarain. Además de actor, exploró la pintura, la producción y la escritura de guiones.

Su infancia transcurrió en el barrio madrileño de Vallecas, donde desde pequeño ya destacaba por su magnetismo y su creatividad.

Más allá de su talento y de la amplitud de su obra, Poncela será recordado por la intensidad con la que vivió el arte, por su capacidad de conmover desde la honestidad y por haber hecho de cada papel un universo propio. Su partida deja un vacío en la cultura española, pero también un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones.

Recordamos una escena de La ley del deseo, de Pedro Almodóvar. Año 1987.