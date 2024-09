Llegan nuevos espectáculos para disfrutar esta semana en Córdoba.

Se presenta una serie de obras de artistas cordobeses en las salas de exposiciones de tres espacios culturales. Por un lado, el lunes 9 a las 19:30, la sala del Paseo del Buen Pastor inaugura “Retrospectiva”, una exhibición que recorre siete décadas de trayectoria de la artista Ides Kihlen, a 107 años de su nacimiento, y por otro lado “Dibujo”, un trabajo donde Pablo Canedo presenta una producción de dibujos realizados en grafito, lápiz y carbonilla sobre papel y tela.

El jueves 12 a las 19:30, el Museo Emilio Caraffa propone su tercer ciclo de exposiciones del año con 7 muestras en sus diferentes salas. Entre ellas se encuentra “Narrar Historias con fragmentos”, el VIII Premio AAMEC de Fotografía Contemporánea Argentina 2024, “Inmanente”, “Habitar realidades – Cuatro escenas de lo fantástico en la colección del MEC”, “Proyecto Hábitat – Sistemas y Rituales Periféricos”, “Encuentro” y “El Paraíso Encontrado”.

También, la Casa de la Cultura de Río Cuarto, renueva sus proyectos de artes visuales con 3 propuestas en el área de la fotografía: “Promeseros…pasión, delirio o adoración divina” de Federico Murúa; “Ahora nos volvimos a ilusionar” de los artistas Federico Borobio, Federico Murúa y Daniela Spina y “Arcanxs Mayores” de Belén Greco. Mientras que en la Sala del Tesoro se expondrá una obra del artista Ricardo Castiglia.

Un imperdible del fin de semana, será la 8va Feria del Centro que se llevará adelante los días 13, 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Allí más de 50 emprendedores cordobeses se unen a este gran evento, que convoca al sector industrial, de diseño y editorial, mostrando el constante crecimiento de la Cultura cordobesa y fortaleciendo nuestra alianza con la región centro.

Mirá toda la programación:

Lunes 9

A las 14. Andar la naturalia. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Leopoldo Lugones 395

Encuentro de formación y sensibilización sobre la presencia de la naturaleza en los libros de literatura y de divulgación para niños. La propuesta se centra en la animación a la lectura y a la observación de la naturaleza, mediante dinámicas de promoción a la pregunta creativa, hipótesis, creación y descubrimiento. Dirigido a guías/educadores de museos, docentes, bibliotecarios, mediadores ambientalistas, animadores socioculturales e interesados en la temática. Coordinación general: Mariano Medina (CEDILIJ) y Juan Orco (Programa Educación en Ciencia y Tecnología, SEU UNC) Entrada gratuita. Cupo limitado. Inscripciones al mail: museocienciasnaturalescba@gmail.com

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Fango” (de José Celestino Campusano, Argentina, 2012) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En septiembre revisamos parte de la voluminosa, disruptiva e innovadora filmografía del director argentino José Celestino Campusano. En polvorientas calles que son parte de inaccesibles barriadas de la zona sur del gran Buenos Aires, transitan dos músicos veteranos dispuestos a llevar el ritmo del tango al extremo, fusionándose con acordes de rock thrash. Ellos son El Brujo y El Indio, ninguno supo obtener reconocimiento masivo y su grupo Fango convoca todas sus expectativas. Beatriz, pareja de El Brujo, frecuenta a Rubén, un hombre casado, justamente es a partir de esta condición que se genera una venganza entre mujeres que involucra a facciones barriales con particulares códigos de convivencia. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Inauguración de nuevas muestras: Retrospectiva y Dibujo. Paseo del Buen Pastor – Sala de exposiciones – Hipólito Yrigoyen 325



La sala de exposiciones renueva sus exposiciones con dos nuevas muestras que permanecerán exhibidas hasta el 24 de noviembre. Por un lado, “Retrospectiva” una muestra que recorre siete décadas de trayectoria de la artista Ides Kihlen, a 107 años de su nacimiento. Podemos descubrir en el hacer pictórico de Ides Kihlen la capacidad ancestral del juego. Lápices, pinceles, trapos, papeles, tijeras, raspadores, empleados con la maestría y fluidez de quien sabe posicionarse de un estado imperioso de comunicación, entregado activamente a la materia cromática. Curadoras: María del Carmen Canterna de Becerra e Ingrid González Monteagudo. Por otro lado, “Dibujo” un trabajo donde Pablo Canedo presenta una producción de dibujos realizados en grafito, lápiz y carbonilla sobre papel y tela. Además de su impronta particular que lo define del resto en cuanto a su imagen, podemos observar la casi total ausencia del color que sólo es visible en tres trabajos, y el manejo de la escala tonal acromática y la línea en todas sus posibilidades. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: Las divas de Manuel Puig. Cena a las ocho (de George Cukor, Estados Unidos, 1933) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Programador invitado: Bruno Lanfranco. En la obra de Manuel Puig, el cine y la literatura se condensan. El primero modela la percepción, la segunda la expresa. Bruno Lanfranco, un lector apasionado y lúcido de la obra de Puig, nos propone continuar el recorrido por algunas de las películas que resuenan en la obra de uno de los grandes autores de nuestro país. Durante los cinco lunes de septiembre se proyectarán Las chicas de Ziegfeld (Lana Turner), Cena a las ocho (Jean Harlow), Mañana lloraré (Susan Hayward), La mujer pantera y Boquitas pintadas. Entrada libre y gratuita.

Martes 10

A las 17. Cine: Alma y Oskar (de Dieter Berner, Austria, 2022) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



En la primavera de 1912, Alma Mahler, recientemente viuda y Gran Dama de la Sociedad de Viena, se relaciona con el “Enfant Terrible” de la escena artística del momento, Oskar Kokoschka. Después de un tiempo, su romance, la lujuria y el deseo mutuo comienzan a amenazar la existencia de ambos hasta un punto de no retorno.

Repite a las 19; miércoles 11, sábado 14 y domingo 15 a las 17 y 19; jueves 12 y viernes 13 a las 17; Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: Cielo sobre Berlín (de Wim Wenders, Alemania del Oeste, 1987) Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el “muro de la vergüenza”. Sólo son visibles para los niños y los hombres de corazón puro. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso de los acontecimientos, sienten una gran compasión por los seres humanos. Uno de ellos, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se enamora de una joven trapecista. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “P.E.I.” de MG Teatro Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Tres docentes, Dori, Rosi y Zuli, realizan un viaje por el sistema educativo pasando por nivel inicial, primario y secundario. Cuentan variadas historias y analizan el sistema educativo argentino. Historias, personajes y situaciones diversas se mezclan a través del grotesco, la comedia y la multiplicidad de roles que presenta el sistema (“señora directora, vicedirectora, personal docente, padres y alumnos…”) con la multimedia, que viene a dar su toque de actualidad e interacción tecnológica. La obra finaliza como docentes jubiladas dando de esta forma un cierre que permite al espectador hacer una mirada retrospectiva en su transcurso por la “escuela”; dejando caer una lágrima y soltando una sonrisa. Edad Recomendada: mayores de 16 años. Entrada general $3.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 20:30. Cine por la diversidad: La mirada doméstica. Overseas. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Programadora invitada: Analía Casero. Una de las programadoras más persistentes y cinéfilas del Favio nos propone, durante septiembre, un recorrido por ciertas películas contemporáneas que ponen en el centro de la escena a un personaje habitualmente lateral: la empleada doméstica. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición. Repite miércoles 11, jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 a las 21. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 11

A las 19. Ciclo digital: Manos que Hablan, capítulo 5. Canal de Youtube Cultura.cba



Cuarto capítulo del ciclo Manos que Hablan, un espacio en el que artesanos locales muestran el proceso de fabricación de los objetos y su historia de vida. Propuesto por el área artesanías de la Agencia Córdoba Cultura en el que los artesanos de Córdoba abren las puertas de sus talleres con el objetivo de visibilizar a la persona detrás del objeto.Este ciclo, consta de nueve capítulos, oficia de antesala a la próxima Feria de Artesanías a desarrollarse en octubre y puede verse los miércoles a través del canal de YouTube Cultura.cba. En esta ocasión, Marcelo Pablo Corsini, abre las puertas de su taller de tejidos en telar.

A las 19:30. Cine Club del CCC: El infierno del odio (de Akira Kurosawa, Japón, 1993) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Última película del ciclo Los sueños de Akira Kurosawa. En un momento crucial de su vida financiera, Gondo (Toshirô Mifune), un directivo de una importante empresa de zapatos, recibe la noticia de que su hijo ha sido secuestrado. El rescate exigido es una gran cantidad de dinero, pero Gondo necesita cerrar una negociación que le dará el control de la empresa. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Cine: Ciclo de memoria “Los lápices siguen escribiendo” (de Héctor Olivera, Argentina, 1986) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



En septiembre de 1976, durante los primeros meses del último gobierno militar en Argentina, siete adolescentes de la ciudad de La Plata sufren secuestros, torturas y asesinatos a raíz de sus protestas por el aumento del boleto estudiantil. Uno de ellos, sin embargo, consigue sobrevivir. Basado en un hecho real, este drama es, junto con La historia oficial, de Luis Puenzo, uno de los filmes más emblemáticos del cine testimonial argentino sobre los crímenes de la sangrienta dictadura que gobernó el país hasta 1983. Entrada libre y gratuita

A las 20. La historia del tango, capítulo 2Teatro Real – San Jerónimo 66

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana ofrece Guardia Nueva 1925 / 1940, con la dirección artística de Damián Torres, las interpretaciones de Gustavo Visentín y Mery Murúa, y la pareja de baile que forman Silvia y Walter. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Teatro Independiente en el Real: “Espécie”Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Un soliloquio en danza teatral que cuenta con un actor y la linterna de un celular inmersos en una caja completamente negra. En su propuesta de intimidad compartida, una inmersión profunda en las capas de la memoria colectiva, “Espécie” es la performatización de un devenir-animal a través de un cuerpo en estados continuos de metamorfosis y transubstanciación; una invitación íntima e intransferible a una inmersión en la oscuridad silenciosa de un pasado oceánico. “Espécie” es una experiencia estética y humana sensorial y de simbiosis con la audiencia. El espectáculo causa un efecto inmediato en los sentidos de los espectadores, quienes son llevados a una inmersión profunda en la oscuridad del teatro y de la vida para, junto con el actor y sus movimientos, en constante transformación, establecer conexiones con voces ancestrales y arquetipos universales en un monólogo sonoro sin el soporte de un texto hablado, pero impregnado de poesía. Intérprete: Rodrigo Cunha Creación: Valéria Braga y Rodrigo Cunha. Producción: Wellington Dias. Edad Recomendada: todo público. Entrada general $3.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

Jueves 12

A las 18. Cine: El viejo roble (de Ken Loach, Inglaterra, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



En un destartalado pueblo del norte de Inglaterra, el pub “The Old Oak” cerrará para poder alojar allí a los refugiados. En ese marco, el propietario TJ y la refugiada siria Yara desarrollan una amistad inesperada que cambiará sus vidas. A sus 88 años y con una lucidez admirable, Ken Loach sigue filmando.

Repite viernes 13 a las 19 y sábado 14 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine espacio INCAA: Hombre muerto (de Andrés Tambornino, Alejandro Gruz, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Un pequeño pueblo perdido entre montañas, paralizado tras el cierre de una mina, recibe la llegada de un forastero, quien ofrece una importante paga a cambio de un trabajo muy especial: matar al propietario de la mina.

Repite el viernes 13 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 19. Presentación de libro: Bataclana – el nido en llamas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



De la autora Analía Bonifay. “Por varias generaciones madres e hijas de mi familia se han odiado con una constancia y persistencia admirables”. Con esta contundente afirmación, inicia el legado de una historia de personajes entrelazados que viven, sin saberlo, al borde del cataclismo. Las maternidades son únicas e individuales, las experimenta cada madre con sus hijos, incluso las perspectivas en el seno de esa misma relación pueden diferir entre los propios protagonistas del vínculo. Sin embargo, las sociedad configuran estereotipos, juicios de valor y escrúpulos tan arraigados respecto de la figura materna, que la verdad ancestral que entraña este vínculo atávico, siempre termina eclipsada detrás de los mandatos y condicionamientos que operan en constante desmedro del bien común y de la superación personal. Este es el relato de una madre que es todas las madres. Es la historia de la perseverancia en cortar lazos patriarcales que enmascaran el amor. Es la urdimbre que trama el hilo rojo que se cortó y que unas almas confiadas volvieron a unir a pura intuición y dolor. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 19:30. Inauguración del tercer ciclo de muestras. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Inauguración del tercer ciclo de exposiciones del año con las muestras: Narrar Historias con Fragmentos, obras de mujeres en la colección del museo; VIII Premio AAMEC de Fotografía Contemporánea Argentina 2024, fotos premiadas y seleccionados en la convocatoria; INMANENTE dibujos, grabados, video e instalación de la artista Lucía Torres; Habitar realidades – Cuatro escenas de lo fantástico en la colección del MEC, exposición didáctica cuya temática es la relación de lo fantástico en las artes visuales; PROYECTO HÁBITAT – Sistemas y Rituales Periféricos, instalación de objetos textiles realizados por la artista Marina Gryciuk; Encuentro, pinturas y esculturas geométricas de Elsa Blanas; El Paraíso Encontrado, exhibición retrospectiva de dibujos de Cecilia Candia. Durante la tarde se darán a conocer a los artistas ganadores del Premio AAMEC de Fotografía 2024. Además, a las 20:30 hs en el patio, Lau Cuello y Oriana Roga musicalizarán el evento con sets de sonidos experimentales y música electrónica con entrada gratuita.

A las 20:30. Jueves de comedia: “6 apartes” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Seis monólogos presentados en un montaje ecléctico donde actores y actrices se vuelven personajes ante la mirada del público. Un juego teatral desde el cual emergen seis historias que parecen no cruzarse en ningún punto pero que, sin embargo, se encuentran en la soledad de quienes luchan con sus propias contradicciones. Personajes que, desde el drama o el humor, tienen algo que contar. Textos De la Parra, Zarzoso, Veronesse, Albarello, Orgambide y Maupassant coexisten en un escenario apenas insinuado. A partir de una puesta despojada de artificios, se yergue el teatro de fe en la palabra, los cuerpos vibrantes de emociones y el placer de encontrarnos para compartir historias. Elenco: Gabriel Coba, Pablo Tolosa, Gabriela Macheret, Norberto Bernuez, Carolina Godoy. Dirección: Victoria Monti. Edad recomendada: mayores de 16 años.

A las 20:30. Cine: Viento del Este (de Maia Gattás Vargas, Argentina, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Un vaso, un sweater y un trofeo de pesca son los objetos que Maia heredó de su padre. Con espacios y tiempos fragmentados, la película cruza los paisajes de Bariloche con las orillas del Río de la Plata, donde el viento trae mensajes desde Palestina. Repite sábado 14 a las 18:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 13

Feria del Centro Industrias creativas. 8° edición. Paraná, provincia de Entre Ríos

El evento que se llevará del 13 al 15 de septiembre en la ciudad de Paraná, reúne a diseñadores, productores y gestores culturales de la Región Centro del país, con el objetivo de facilitar, articular y difundir la actividad cultural creativa producida en la región fomentando la profesionalización, la circulación y comercialización de bienes culturales con valor agregado. La Feria del Centro convoca al sector diseño (indumentaria, accesorios o complementos, objetos utilitarios o decorativos, diseñadores de productos sustentables y biodegradables) y al sector editorial. Es un evento que propone acercar el diseño a la ciudadanía, compartir la vitalidad de esta disciplina, incentivar el desarrollo de la producción local, mejorar la competitividad de las marcas independientes y fomentar redes de colaboración para promover las instancias de intercambio de experiencias. En esta octava edición la Feria tendrá espacio para 150 emprendedores de las tres provincias. La Feria del Centro es una actividad organizada en conjunto entre los organismos de Cultura de los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

A las 8:30. 10 años de subastas electrónicas. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Un evento pensado para reunir a martilleros y profesionales del rubro. Será una jornada enriquecedora donde destacados expositores compartirán su experiencia y conocimientos sobre la evolución de las subastas electrónicas, explorando tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan en la actualidad. expertos del sector ofrecerán su visión sobre cómo las subastas electrónicas han transformado el mercado en la última década. Además, se realizarán sorteos y al finalizar, quienes lo deseen podrán disfrutar de actividades opcionales para explorar la ciudad. Por la noche, cerraremos la jornada con una cena de gala, donde celebraremos juntos estos 10 años de transformación y crecimientos con colegas y amigos. Inscripciones AQUÍ

A las 17. Ciclo Poesía Express. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo Literario organizado desde hace 10 años por Café Literario “Con los pies en cielo” de la ciudad de Deán Funes. En esta oportunidad estarán presentes los poetas desde distintos lugares de la provincia de Córdoba: Deán Funes, Alta Gracia, Jesús María, Villa Carlos Paz, Villa María, Mendiolaza, Unquillo, Oncativo, Río Cuarto, Río Tercero, Villa María y Córdoba Capital: Malia Dimor, Sonia Rabinovich, Leonor Mauvecin, Claudio Amancio Suárez, Claudia Tejeda, Aura Re, Silvia López, Aníbal López, Elena López Raiden, Mariano Longarini, Matías López, Claudia Casas, Silvina Anaguinetti, Dardo Passadore, Maxiliano Sonnet, Mary Quiteros, Rosana Stiposich, Alicia Loza, Emilia Borredá, María Teresa Archina, Jorge Ledesma, Ofelia Dentone, Guadalupe González, Nélida Cañas, Rubén Capodaqua, Alicia Fantinelli, Carmen Nani, Miriam Rosana Farías, Sandra Barrera Andrada, Sebastian Camargo, Rudy Catoni, Gladys Alazraque. Acompañaran los músicos: Reynaldo Farías, Miguel José y Franco Ledesma. Entrada libre y gratuita.

A las 17:30. Presentación del libro “Cuesta abajo”. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Juana Libedinsky presenta su último libro después de entradas agotadas en Nueva York y Buenos Aires, y con extraordinaria crítica. Muriel Balbi conversará con la autora. Introducción a cargo de Marina Stivel. En un viaje a Bariloche, un accidente dejó a su marido al borde de la muerte. La historia que afrontó la periodista Juana Libedinsky que escribe para La Nación desde Nueva York. Libros de todo tipo, de cuentos infantiles a ensayos sesudos en francés, o de manuales de cocina hasta policiales fueron clave para seguir adelante. Juana Libedinsky es columnista de La Nación (Argentina) y corresponsal cultural en Nueva York de El País (Uruguay). Su primer libro, English breakfast. El pensamiento británico hoy (Biblos, 2006), fue calificado de “imprescindible” por la revista Newsweek. Entrada libre y gratuita.

A las 19. 2° encuentro de Clase -Taller introducción a la observación astronómica de la luna. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Leopoldo Lugones 395



En las noches estrelladas, la presencia de la Luna inspira a poetas y enamorados, pero… ¿Qué tanto sabemos sobre ella?; ¿Cuáles son sus principales características físicas?; ¿Cómo es su relieve?; ¿Qué encontrarán allí los primeros turistas espaciales cuando viajen? Los eclipses, las mareas, las fases lunares, son fenómenos astronómicos que nos despiertan la curiosidad e influyen en la vida diaria. Aprender sobre la Luna y observar con telescopios es la propuesta para este encuentro. En caso que no se pueda realizar la práctica observacional esa misma noche -por malas condiciones meteorológicas- la actividad se concretará en una fecha posterior, en el horario previsto de las 20:30 hs. Dictado por el Prof. Carlos Alberto Colazo de Matemáticas, Física y Cosmografía. Ingeniero Mecánico. Propietario Observatorio Astronómico “El Gato Gris” – Tanti – Córdoba. Público a quién va dirigido: jóvenes y adultos.

A las 20. Teatro: n392, je suis · soy Camille Claudel. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Aborda la vida de la escultora francesa Camille Claudel en un recorrido íntimo, desde lo más vital, su auge de creación, hacia el encierro y abandono en un hospital psiquiátrico por 30 años hasta su muerte. Una mujer permitiéndole ingresar en un arte “hecho para las grandes barbas”, diagnosticada con delirio de grandeza y manía persecutoria, identificada en su tumba como “n392”. A 80 años de su muerte, contamos su historia, con nombre propio. En escena: Caita Barberán y Marcela Etchichury. Edad recomendada: mayores de 14 años. Entrada general $6.000 disponibles a través de Autoentrada y en recepción del CCC.

A las 20. Música en el Real: “Imágenes…¡a las cartas!” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Es un evento artístico en el que la música del piano, la poesía y el Tarot se ofrecen como espejos, como puentes a través de los cuales encontrarnos con nuestras imágenes interiores, las propias y las ajenas, las que conocemos y las aún desconocidas, las elegidas y las impuestas, las que nos connotan y nos conforman como el ser que fuimos, el que somos y el que anhelamos ser. El público también estará invitado a compartir sus propias imágenes, a través de una sencilla participación. El repertorio consta de composiciones musicales y poéticas propias y versiones al piano de músicas de queridos y admirados colegas: Daniela Mercado, Fernando Morales, Hernán Soria, Damián Torres y Daniel Chato Díaz. Edad recomendada: todo público. Entrada general $5.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 20. Inauguración de 4 nuevas exposiciones. Casa de la Cultura – Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto.



Se inauguran 4 nuevas muestras. Por un lado, “Promeseros… pasión, delirio o adoración divina” un proyecto fotográfico documental de Federico Murúa; “Ahora nos volvimos a ilusionar” registro fotográfico de los artistas Federico Borobio, Federico Murúa y Daniela Spina; “Arcanxs Mayores” muestra fotográfica de Belén Greco. En tanto en la Sala del Tesoro se expondrá una obra del artista Ricardo Castiglia (técnica mixta – S/T), perteneciente al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto. Entrada libre y gratuita. Disponibles hasta el miércoles 2 de octubre.

A las 21. Música en el Real: “Encuentro con María Creuza” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Regresa a los escenarios, la cantante brasilera María Creuza que presenta un notable concierto, repasando parte de su trabajo, sin dejar de lado el tributo a Vinicius de Moraes, donde recorre sus inolvidables clásicos, en un espectáculo ideal para los amantes de la bossa nova. Su presencia estelar que engalanará la cartelera de shows de las principales ciudades de Argentina, y el continente, justo en el marco de los más de 50 años de La Fusa, movimiento que ha marcado una época, con el gran poeta Vinicius de Moraes como su mentor. María Creuza, inicia una nueva gira. Una más en su vasta carrera. Y claro, por qué no centralizar la misma haciendo un homenaje, dejando vivo el recuerdo de quien fue su mentor, su maestro, quien impulsó la carrera de muchos coterráneos en décadas pasadas, dejando él mismo una huella imborrable en la cultura musical latinoamericana: Vinicius de Moraes. Entradas desde $20.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 21. Viernes de Música presenta: Verona Stress. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Verona Stress, banda de electro rock formada en el año 2014 en la ciudad de Río Cuarto. Cuenta con 3 discos en su haber y un cuarto disco en proceso que saldrá a finales de este año. Ha compartido escenario con bandas de renombre como La Beriso, Eruca Sativa, Connor Questa, Cruzando el Charco, Rayos Láser y Circe. Actualmente, la banda está presentando los primeros sencillos del álbum que se encuentra en proceso de grabación. Integrantes: Demian Rittner, voz, guitarra y teclados, Ariel Riccetti, voz y bajo, Fausto Rittner, batería y coros, y Charly Pattelani, guitarra y coros. Junto a la banda invitada Amerita es una agrupación que fusiona estilos y perspectivas, para así lograr una identidad sonora propia. Se enfoca en la experimentación y la mixtura, combinando elementos musicales diferentes que se ponen a disposición para una experiencia auditiva emocionante.

Sábado 14

A las 17. Ciclo sábado para las infancias. “Pintando Canciones” por Marisa Volpiano. Polo Audiovisual Villa María – Av. Dante Alighieri esquina Bv. Cárcano, Villa María



La propuesta consiste en una dinámica de una hora y media aproximadamente donde se conjugan juegos, canciones y pinturas. Cada espectador/a se irá de la función con un material gráfico artístico realizado de manera personal. Con este hilo conductor, se diseña el recital “Música y Pintura”: conectar los sentidos, que pretende, no sólo poner de manifiesto esta actividad compartida de los sentidos, sino también explorar la manera en que ambas disciplinas artísticas se sirven la una a la otra. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Infantiles Reales en el Centro: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de presentaciones de elencos del Teatro Real en el Centro Cultural Córdoba, destinadas al público infantil. Un sábado al mes, se presentarán distintas obras del Elenco estable de Títeres y Elenco Infanto Juvenil. Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa estará de estreno con San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Repone domingo 15 a las 20. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

Domingo 15

A las 11. Tejiendo Infancias Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Bajo la autoría y dirección de Cristian Palacios se presenta la historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está, ni remotamente, preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de los 6 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 18. Encuentro de Coros. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo “Música en el Paseo” se presentan 4 agrupaciones vocales en la capilla del Paseo del Buen Pastor. Participan de este encuentro el Coro Municipal de Hernando, bajo la dirección del Prof. Mgtr. Ariel Nicolas Rodríguez; el Coro de la Legislatura de Córdoba dirigido por Alejandra Seimandi; el Coro FAUD (arquitectura) con la dirección de Gustavo Maldino y El Coro femenino Zarzamoras de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, dirección: Mariela Pagani. De Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza los Domingos en la Capilla del Paseo. Para participar del ciclo, envíanos tu propuesta al correo produccionbuenpastor@gmail.com. Entrada libre y gratuita.