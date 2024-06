La cartelera de espectáculos renueva las propuestas de cine, teatro, música, películas y mucho más.

VER: Semana del Cuarteto en el Teatro Comedia: charlas y conciertos



La Agencia Córdoba Cultura propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales. Esta semana, se destacan las actividades por el Día del Cuarteto como homenaje al género musical local. El martes 4 desde las 10.30 y las 17 habrá montado en la esquina de Rivera Indarte y 9 de Julio de Córdoba Capital un escenario en el que se podrá disfrutar de música, canto y danza en vivo con grandes referentes de la escena cuartetera. Además habrá intervenciones en la vía pública en distintas ciudades del territorio provincial. Todas las actividades son con entrada gratuita.



El jueves 6, de 18 a 21, se viene la segunda edición de la Noche de las Lecturas, un encuentro literario que contará con más de 7000 actividades que se realizarán en los 26 departamentos de Córdoba. La propuesta invita a vivir una jornada en la que la lectura será la protagonista.



En tanto el viernes 7 a las 20, en el Centro Cultural Córdoba la Banda Sinfónica de la Provincia brinda el concierto para cello y orquesta de vientos Cuerdas al aire, con entrada libre y gratuita.



Por último, en la Casa de la Cultura de Río Cuarto, se llevará adelante la ceremonia de premiación e inauguración del 11º Salón de Artes Visuales 2024, el viernes 7 a las 20. Las 23 obras seleccionadas permanecerán expuestas hasta el 30 de junio, con entrada libre y gratuita.

Mirá la grilla de actividades:

Lunes 3

A las 18. Cine: Siempre habrá un mañana (de Paola Cortellesi, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



A merced de un marido violento y de un suegro déspota, prisionera de su hogar, Delia tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta. Se trata de una historia común de una familia italiana cualquiera, en la segunda mitad de los años 40.

Repite martes 4 a las 20:30, miércoles 5 a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: November (de Rainer Sarnet, Estonia, 2017) Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



En junio de la mano de los directores, Rainer Sarnet, Ilmar Raag y Percy Adlon, los sentimientos nunca van en líneas rectas. Una aldea pagana estonia donde los hombres lobo, las plagas y los espíritus vagan, Liina ama a Hans pero tiene que casarse con un granjero que le repugna. Desesperada, Liina hará lo que sea por evitar el destino que le han impuesto: incluso recurrir a la magia negra. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: Cine de Animación “Akira” (Katsuhiro Ôtomo, Japón, 1988) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Heraldo Mussollini artista e ilustrador de la ciudad de Río Cuarto, invita a recorrer, un breve trayecto que incluye algunos films notables del cine de animación de las últimas décadas, a partir de cuatro películas. En el marco de este ciclo se proyectarán Akira, Anomalisa, Perdí mi cuerpo y Millenium actress. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: El libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise.

Repite martes 4 a las 18, miércoles 5 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Martes 4

A las 10.30. Teatro Itinerante: La payasa Grecia y el cuento de la abuela Titi (Stroboscópico Teatro) Escuela Martín Güemes Nivel Primario, Ruta A 175 Km16, Media Naranja – Dpto. Cruz Del EjeClown. ATP. 40 minutosLa payasa Grecia llega a compartir un tesoro muy especial, el cuento que le regaló su abuela hace mucho tiempo… Pero como el tiempo lo mezcló todo, necesitará la ayuda del público para lograrlo. Con pases mágicos, palabras y pistas sueltas crearán una historia nueva y única.

A las 10:30. Actividades por el 81º aniversario del cuarteto. Museo del Cuarteto – 9 de Julio esq. Rivera Indarte



Una jornada llena de música, danza y homenajes que celebran nuestra herencia cuartetera. Artistas de diversas disciplinas de la música y la danza rendirán tributo al cuarteto en la escultura de Leonor Marzano. El grupo Endiablados acompañarán a las visitas de la mañana: El Hitazo, el Caballero de la Canción, Matías González de BARRABALEANDO, Noemí La Leona y otros, con conducción de Cuarteteando. Marcos Merlini, Daniel Casas acompañarán a los invitados de la tarde: Pablo Lanzallamas, Marcos Bainotti, Euge Quevedo, Andrea Teicher, Vanessa Velázquez, Tincho Roldán, Ale Ceberio y otros. Durante todo el día se podrá visitar la Muestra Homenaje al Grupo Chébere. Entrada libre y gratuita.

A las 11 y 13. Intervención artística: Ahora cuarteto. Peatonal San Martín 259, en la escultura de Leonor Marzano.



Disciplinas de la danza clásica, el tango, el folclore y el popping, junto a la un ensamble de la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador, rinden su homenaje en el Día del Cuarteto.

A las 18. Cine en el Palacio: La vida en un día (de Kevin Macdonald, Reino Unido, 2011) Museo Evita Palacio Ferreyra – Avenida Hipólito Yrigoyen 511



El ciclo, que se lleva a cabo desde 2022 en el auditorio, con entrada gratuita, continúa en el mes de junio. Las proyecciones continuarán todos los martes de 2024, con propuestas curatoriales cinematográficas que se renuevan cada mes. Durante todo junio, Cine en el Palacio renueva su cartelera con el Ciclo Confluencias: El arte colaborativo. En esta cápsula cinematográfica del mes, reunimos largometrajes en los que se destaca el arte como instancia de expresión colectiva y comunitaria, en la que la presencia de los otros es esencial para contar las historias y son los otros el núcleo narrativo que potencia la mirada del autor. Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Ciclo Palabras de poetas. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

Presentación del Número 17 de la Revista homónima. Poetas invitados Carlos Garro Aguilar, Jorge Felippa y Alejandro Costa. Coordinan César “Leon” Vargas y Hernán Jaeggi.

A las 19. Cine: El libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise, su mejor consejera. Allí, su creatividad se manifiesta en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos. Consumido por su neurosis, Marc comienza a escribir “El libro de las soluciones”, una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas.



Repite miércoles 5 a las 19, jueves 6 y viernes 7 a las 21, sábado 8 y domingo 9 a las 17 y 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20.30. Ciclo música en el Polo: Trébol Trío. Av. Gobernador Sabattini 200 – Villa María

En esta ocasión se presentará “Trébol Trío” que se formó en 2021 con el objeto de abordar un repertorio de Música Argentina con arreglos originales para violín, clarinete y guitarra. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine por la diversidad: La hora de Bellocchio. Puños en los bolsillos (de Marco Bellocchio, Italia, 1965)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Ante la inminencia del estreno de su última película “La conversión”, el 20 de junio, el Ciclo Cine por la Diversidad dedicará un foco a Marco Bellocchio, uno de los grandes cineastas italianos de todos los tiempos, con cuatro de sus películas: Puños en los bolsillos, La sonrisa de mi madre, Vincere y Sangre de mi sangre. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.



Repite miércoles 5 a las 21, jueves 6 y viernes 7 a las 17 y sábado 8 y domingo 9 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 5

A las 15. Teatro Itinerante: Pitilo y la Paloma (FIDA Teatro y Títeres). Escuela Rural Genaro Travaglini, Colonia Los Alfalfares, Guatimozín – Dpto. Marcos Juárez



Teatro de Títeres. ATP. 55 minutos. Pitilo y la Paloma, es una obra de títeres para niños, inspirada en una historia verdadera, la historia de cada uno que existimos en este mundo de indiferencias y mezquindades, que pasamos a la par de cada necesidad siendo indiferentes. Basada en esta historia real, surge PITILO Y LA PALOMA, una historia de amistad. Pitilo y Morgan, el mejor rockero de la cuadra, juegan a las idas y venidas en la calle, entreteniendo la soledad, hasta llegar a una simpática historia de amistad. “Nada mejor que al camino de la vida se lo transite acompañado de amigos.

Jueves 6

Noche de las lecturas 2024



Segunda edición organizada por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba con la participación de la Comisión de la Manzana Jesuítica, municipios, bibliotecas populares, universidades, instituciones y organizaciones culturales de toda la provincia. Esta actividad está planteada como un encuentro que fomenta el hábito de la lectura y promueve la cultura literaria proporcionando un espacio para que escritores locales y emergentes puedan dar a conocer sus obras y conectar con el público. Este año, la Agencia Córdoba Cultura organizará y coordinará actividades en los 26 departamentos provinciales. La propuesta principal es una jornada en la que la lectura será la protagonista; en la antesala al Día del Escritor (13 de junio) y al Día del Libro en Argentina (15 de junio) también habrá actividades para todo público.



Toda la grilla de propuesta AQUÍ

A las 11. Teatro Itinerante: Pitilo y la Paloma (FIDA Teatro y Títeres) Escuela rural Ceferino Namucurá. Calle Pública Campo Murphy, Colonia Italiana – Dpto. Marcos Juárez



Teatro de Títeres. ATP. 55 minutos. Pitilo y la Paloma, es una obra de títeres para niños, inspirada en una historia verdadera, la historia de cada uno que existimos en este mundo de indiferencias y mezquindades, que pasamos a la par de cada necesidad siendo indiferentes. Basada en esta historia real, surge PITILO Y LA PALOMA, una historia de amistad. Pitilo y Morgan, el mejor rockero de la cuadra, juegan a las idas y venidas en la calle, entreteniendo la soledad, hasta llegar a una simpática historia de amistad. “Nada mejor que al camino de la vida se lo transite acompañado de amigos.

A las 18. Cine: Quémenlos (de Adrián Jaime, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



La orden de quemar libros sólo fue un preanuncio del porvenir que tendrían miles de hombres y mujeres que resistían a la dictadura imperante en Argentina. El film documental traza el derrotero de la resistencia civil a la dictadura en la ciudad de Córdoba, cuna de la industria automotriz argentina y de la Reforma Universitaria. Como nunca antes, se verá una reconstrucción de lo ocurrido en el Cordobazo.

Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine espacio INCAA: La noche adentro (de Carina Piazza, Alejandro Alonso, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mendoza, 1978. Salazar resulta herida y puesta a resguardo en casa de unos desconocidos.Con los días el cerco militar avanza y la guarida resulta una trampa mortal. Repite el viernes 7 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20.30. Abrazar NOS dueleTeatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66Ç

En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna.

Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1.500 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo pareciera estar en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 7

A las 10. Teatro Itinerante: Yún y el viaje del agua (Teatro de La Pandora). Escuela Francisco Pascasio Moreno / IPETyM N°63 Anexo Cachi Yaco, Pozo Nuevo – Dpto Sobremonte



Teatro de títeres. ATP. 35 minutos. Hace miles de años en la antigua China, una adolescente de nombre Yún se aventura en un extraordinario viaje en busca de la gran dragona de agua (Panlong), le pedirá al ser mágico que ayude a su pueblo a salir de la desesperante sequía que estaban atravesando. En este viaje por el inmenso Mar de China hacia el Monte Kinibalú, Yún tendrá que atravesar diferentes obstáculos y vincularse con increíbles seres fantásticos. Nadará con “El Gran Pez Dorado” y sabrá de la diversidad e inmensidad que puede ser este mundo; luchará con “El Rey Mono” y conocerá de las posibilidades de su cuerpo; encontrará a “La Gran Dragona de Agua” y en ella verá su propio reflejo y aprenderá del amor propio.

A las 12. Conversaciones con artistas: Nina Brasca. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Av. Hipólito Yrigoyen 325



Recorriendo su muestra “Voyeristas”, la joven fotógrafa y directora creativa toma el concepto de “voyerismo” para analizar a los espectadores frente a esta nueva tecnología: la inteligencia artificial. Al respecto, la fotógrafa advierte que la inteligencia artificial es lo más actual para comunicar, para transmitir mensajes y nuevas formas de ver el mundo y elige usarla a su favor. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de julio 2024. Entrada libre y gratuita.

A las 13. Teatro Itinerante: Amablé, un lugar para jugar soñar y ser (Raqueta)Escuela Paulo Vl, Zona Rural Colonia La Carolina, Alejo Ledesma – Dpto. Unión



Clown. ATP. 45 minutos. Un encuentro de juego, emoción y disfrute. Conectar con la verdad y el amor es nuestro deseo.

A las 14. Teatro Itinerante: Los trapos sucios de Adán y Eva (Eureka Teatro)Casa de los Abuelos – Centro de día Villa de María – Dpto Río Seco



Comedia romántica. ATP. 70 minutos. Un matrimonio cansado de hacer todo tipo de terapias de pareja se propone probar con el teatro, deciden contar su historia de amor en un escenario con el objetivo de hacer catarsis y arreglar su relación. El relato contado por Adan y Eva está lleno de conflictos comunes de parejas , recuerdos bellos y únicos lleno de amor y ternura y discusiones al sacar los trapos sucios al sol en las tablas frente a un público desconocido exponiendo sus emociones para finalizar preguntándose si deben seguir juntos.

A las 20. Cuerdas al aire con la Banda Sinfónica de la Provincia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Bajo la dirección de Andrés Acosta, se brinda el concierto para cello y orquesta de vientos. Solistas Sofía del Moral, cello; Dante Ottaviano, clarinete; y Marcelo Cáceres, guitarra. Entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del lugar (200 ubicaciones).

A las 20. Ensayo Abierto del Coro Polifónico Delfino Quirici. Auditorium Delfino Quirici – Río Cuarto

El Coro Polifónico Delfino Quirici abre las puertas a un ensayo. Así, bajo la dirección del maestro Julio Menéndez, la comunidad podrá conocer y disfrutar de los procesos de entrenamiento del elenco.

A las 20. Ceremonia de premiación e Inauguración del 11º Salón de Artes Visuales 2024. Casa de la Cultura de Río Cuarto – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto



El jurado realizó una selección de 23 obras entre las cuales se encuentran los tres premios adquisición integrado por Sebastián Zapata (MEX), Selene Cráteres y Soledad Videla junto a tres menciones honoríficas integradas por Nancy Bazán, Carmen del Valle Moyano y Natalia García. La exposición se completa con las obras presentadas por: Adriana Bertolino, Roberto Carle, Stella Cupellino, Liliana Fernández, José García, Ileana Gonella, Sergio González, Natalia Guzmán, M. Gabriela López Truck, Fabián Martinetto, Lidia Molina, Jacinto Muñoz, M. Eugenia Peluffo, Lara Ponsone, Clara Serra, Andrés Silva Sle y Mariela Schurrer. Sala del Tesoro, Benito Quinquela Martín, pintor y muralista argentino, principal miembro del grupo de pintores de La Boca, el barrio portuario de Buenos Aires en donde nació y al que siempre permanecería vinculado. Con un estilo naturalista, la temática de su obra giró, sobre todo, en torno a los barcos y las labores del puerto, plasmando por igual la belleza de sus estampas y la dureza de las condiciones de trabajo. Escribe: Marisa Santo.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Más allá del mar” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Una mujer espera en una playa la llegada de un hombre. Puede que sea sábado y primavera. ¿El hombre finalmente llega? Una gaviota, un mar y dos dimensiones, para la misma historia de amor.

Repite sábado 8 a las 20:30 Entrada general $7.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Teatro Itinerante: Es justo y necesario (Jazmín Mosquera) Centro de Jubilados, Intendente Riveri y Avellaneda, Jovita – Dpto. Gral Roca



Stand Up-Comedia. +16 años. 60 minutos. Unipersonal de Stand Up, con claro posicionamiento feminista, indaga, intriga y divierte cuestionando algunas actuaciones de roles socialmente esperados y encontrando una línea de fuga, a través del humor, en el proceso de deconstrucción que muchos vienen tratando de llevar adelante.

A las 21. Viernes de Música: El arte del trovadorCentro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río CuartoEspectáculo concebido como un homenaje a los cantautores que aportaron belleza y contenido al género denominado “canción de autor”. Está basado en un repertorio de canciones propias y apropiadas, tan ecléctico como variado, permitiendo la confluencia, tanto de la raíz folklórica argentina o latinoamericana como de otros ritmos, más ligados al rock, a la bossa nova y al pop. Sergio Korn (guitarra y voz) y Marcelo Frankel (percusión) despliegan sus instrumentos para darle vida a un puñado de canciones que llevan un mensaje profundo en la poesía y belleza musical en su expresión. Artistas invitadas: Deolinda Sosa, Silvina Riquelme y Verónica Cambón.

Sábado 8

A las 11. Curso Arte y Realidad. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Dictado por Lic. Antonia de la Torre. ¿Realidad o Arte? En el Museo Reina Sofía de Madrid, una obra de Richard Serra fue removida como escombro al finalizar una obra de ampliación del lugar…. Nunca más fue recuperada… ¿Existe un límite entre los objetos y las obras de arte? ¿Con qué criterios distinguirlos? Todo puede ser arte, se dice, pero ¡no todo lo es! Actividad organizada por Asociasión de Amigos del Museo Caraffa (A.A.M.E.C.), destinada a artistas, estudiantes de arte, curadores y coleccionistas.



Modalidad ON LINE. Informes e inscripción amigosdelcaraffa@gmail.com

A las 14. Vestirse con palabras. Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau



La actividad es un convite de cuentos para disfrutar en familia, es la propuesta del CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil) a cargo de Mariana González y Soledad Rebelles que consistirá en tres talleres de juegos y cuentos. Entrada gratuita.

A las 16. Ciclo Naturalia “Descubriéndonos en el mundo a partir de los libros para niños” Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



Un nuevo taller donde disfrutaremos del arte, la naturaleza y la lectura, con una propuesta interesante que incluye bibliotecas ambulantes y recorridos por el Museo. Organizan: Agencia Córdoba Cultura, Museo Provincial de Ciencias Naturales y Cedilij (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil). Dirigido a niños mayores de 5 años y público general.



Repite a las 17 y 18 hs. Entrada gratuita, cupo limitado 35 personas, se ingresa por orden de llegada hasta completar cupo de cada horario.

A las 17. Presentación del fotolibro “Inside”Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Continuado con algunas actividades en el marco de La Noche de las Lecturas, la artista Ros Boisier presentará su fotolibro “Inside” y conversará junto a Leo Simoes, su co-director en el proyecto editorial Muga y en la revista LUR, y Luis González Palma, fotógrafo y artista visual, acerca de fotografía y producción editorial independiente de fotolibros. En “Inside” Ros Boisier indaga en la imagen recurrente, aquella que se multiplica en su ambigua apariencia y se antepone al desarraigo, a la incertidumbre y a la soledad, a través del extrañamiento y la deconstrucción de los paisajes naturales recorridos y las ciudades habitadas y transitadas. Boisier es artista visual y en sus proyectos reflexiona sobre la condición humana y sus desafíos contemporáneos a través del existencialismo y una mirada poética y simbólica.



También investiga y escribe sobre fotolibros y co-dirige la editorial Muga y la revista LUR. Entrada libre y gratuita.

A las 21. “Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



En el marco de las actividades por la Noche de las Lecturas, esta es una creación de la formidable Andrea Bonelli y la dirección de Hanna Schygulla. Un viaje que transita los cuentos de Borges matizados con tangos, espejos y laberintos. Una obra sublime que rescata el poder de las palabras. Entradas desde $12.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Pichuco inmortal. Centro Cultural Viejo Mercado – Río Cuarto

Homenaje a Aníbal Troilo con dirección artística de Damián Torres, interpretaciones de Mery Murúa y Gustavo Visentín, y coreografías de Silvia y Walter. Ubicaciones por autoentrada.com y en boletería del Teatro Municipal de Río Cuarto, a 9.000 y 6.000 pesos.

Domingo 9

A las 17. Elenco Estable de títeres: “Philia” Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no sólo una vez, si volar es humano o sólo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.

Entrada $1500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Homenaje a Hamlet Lima Quintana: “Del amor, los pájaros y la gente” Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



Hamlet Lima Quintana, poeta del canto, es uno de aquellos que crearon la imaginería de la canción popular; autor de la Amanecida, Los pueblos de gesto Antiguo, Zamba para no morir, Zamba del Duraznillo, por mencionar algunas obras que están en la memoria y el corazón de la gente. El presente proyecto fue pensado, creado y desarrollado por Mario Díaz, Marco Cordero y Santiago Ruiz Juri, con motivo de celebrarse el aniversario número 100 del gran poeta. Este espectáculo cuenta con arreglos orquestales exclusivos sobre obras cumbres e icónicas de la música popular y folklórica argentina (a cargo de Marco Cordero).



Se contará con la participación de: la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba, bajo la dirección de Santiago Ruiz Juri, Mario Díaz en la voz líder, el grupo vocal Nueve Octavos bajo la dirección de Sebastián Tello y cantantes invitados, referentes de nuestra ciudad.

Entrada $6.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.