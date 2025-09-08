La obra internacional de teatro "Exitus" explora la muerte a través de las historias entrelazadas de cuatro personajes que se enfrentan a ella desde diferentes perspectivas. La obra, cuyo título significa "salida" en medicina, busca abordar el tema desde el humor y la ternura. Fechas y horario: 12, 13, 19 y 20 de septiembre, 20:30 h. Teatro Real, sala Azucena Carmona.

El título "Exitus" es la abreviatura de exitus letalis, que en latín significa la "salida mortal", y la obra muestra cómo diferentes personas se enfrentan a este evento inevitable. Son dos historias en paralelo relacionadas con el concepto de la muerte que, en algún momento, se cruzan: dos hermanos luchando por encontrarse y dos funerarios descubriendo su trabajo.

En escena: Sebastián Salomón y Mariano Di Rienzo.

Dirección general: Sebastián Salomón.

Origen: España.

Auspicia: La Cova del Drac.

