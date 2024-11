Continuando con el ciclo de cine documental en Canal U, este sábado a las 22, se estrena en la señal universitaria "Varsavsky. El científico rebelde".



"Un periodista de ciencia lee en un libro de divulgación científica que a fines de los ´60 no había centro de investigación argentino que no discutiera los planteos sobre ciencia, tecnología y sociedad del matemático y pionero de la computación Oscar Varsavsky. Comienza así una indagación para conocer quién fue este científico, cuáles eran sus provocadoras ideas y que vigencia tiene en la actualidad su pensamiento entre los investigadores de nuestro país. Pero la búsqueda no está exenta de problemas. Varsavsky odiaba que le tomen fotografías. Así, conseguir imágenes y registros audiovisuales se convierte en una obsesión para el periodista.

Gracias a su búsqueda, el investigador logra descubrir a un científico hondamente preocupado por el desarrollo y el cambio social y que enfatizaba la necesidad del compromiso del hombre de ciencia con la política de su tiempo", describe la sinopsis del film.

El documental cuenta con guion, producción y dirección de Rodolfo Petriz. Dirección de Fotografía: Rodrigo Sánchez Mariño. Ayudante de Dirección: Luis Petriz. Ayudante de Producción: Carolina Mamilovich. Montaje: Rodrigo Sánchez Mariño, Rodolfo Petriz. Colaboración en Guion: Marcelo Petrazzini. Marcelo Rodríguez, Rodrigo Sánchez Mariño. Diseño Sonoro y Música Original: Rodrigo Sánchez Mariño.