Stand up

El artista de Stand Up sube al escenario de Quality Espacio con su espectáculo “Cheto y Choto”. Se presenta el sábado 6 de febrero a las 21.



Campa es uno de los referentes del stand up en nuestro país y estará en Córdoba con su cuarto unipersonal, en un show totalmetne renovado.



El humorista tiene una extensa carrera como comediante a escala internacional, además de su trayectoria como actor en cine, teatro y televisión. Participó dos veces en el Festival de Comedia de New York, grabó tres veces para Comedy Central y realizó un especial para el mercado latinoamericano en Estados Unidos en Miami para la empresa Comedy Dynamics.



Las entradas están a la venta en www.qualityespacio.com con precios diferenciados: Sector rojo $850 (+$128 de cargo de servicio), Sector naranja $800 (+$120 de cargo de servicio), Sector amarillo $750 (+$113 de cargo de servicio), Sector verde $700 (+$105 de cargo de servicio).

Se destaca que se pueden adquirir hasta dos entradas por compra. El sistema asignará butacas contiguas, en la mejor ubicación disponible al momento de la operación.