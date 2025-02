Este lunes 10 de febrero a las 18.30 en la Librería del Palacio, Ituzaingó 882, Nueva Córdoba será presentado el libro “ Yantra Yoga; el Yoga Tibetano del Movimiento”, en una entrevista abierta con Fabio Andrico, instructor senior de Yantra Yoga.

" El Yantra Yoga puede beneficiar a cualquier persona que desee aplicar sus principios. Aprender a coordinar los movimientos con el ritmo específico de las inspiraciones, espiraciones y retenciones hará que la práctica de Yantra Yoga sea maravillosa y fructífera, aun si necesitas adaptar las posiciones a tu capacidad."

Este es un fragmento del libro “Yoga tibetano del movimiento”, de Namkhai Norbu y Fabio Andrico.

Destinado a público interesado en:

* Los orígenes y filosofía del Yantra Yoga

* Beneficios físicos, mentales y emocionales de esta práctica

* Importancia de la respiración en el Yantra Yoga.

La entrada es gratuita y habrá sorteos y firma de ejemplares.

Se sugiere confirmar asistencia por whatsapp o llamando al 351 2 00 00 58.

Sobre Fabio Andrico:

Nacido y criado en Italia, es un experto en Yantra Yoga reconocido internacionalmente.

Discípulo de Chogyal Namkhai Norbu quien introdujo esta disciplina en occidente en la década del 70.

Andrico, que inicialmente se especializó en Hatha Yoga y se licenció en Estudios Orientales en la Universidad de Nápoles, lleva aprendiendo, estudiando, enseñando y escribiendo sobre Yantra Yoga desde los años 70.

Como instructor senior de Yantra Yoga, imparte sus experiencias y conocimientos entre los aspirantes que desean llegar a conocer sus profundas enseñanzas.

Realiza regularmente cursos, talleres y programas de formación de profesores en todo el mundo compartiendo su saber con una audiencia global. Sus enseñanazas han inspirado a miles de personas a embarcarse en sus propios viajes transformadores, explorando las profundidades de sus ser y descubriendo el potencial que llevan dentro.

Con una trayectoria de varias décadas Fabio Andrico es un guia en el mundo del Yantra Yoga. Su dedicación y comprensión de esta antigua disciplina lo han convertido en un recurso inestimable para cualquiera que desee explorar el poder transformador del yoga.

Andrico es autor de “Breathe as you are; harmonious breathing for everyone” y colaboró en el libro: “Yoga Yantra: el yoga tibetano del movimiento”, ahora editado en español.

