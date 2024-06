Seth Binzer, más conocido como Shifty Shellshock, vocalista de la icónica banda de nu metal Crazy Town, ha fallecido a los 49 años.



La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación, mientras que un informe forense del condado de Los Ángeles indicó que Binzer fue encontrado sin vida en su hogar en Los Ángeles. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

Shifty Shellshock dejó una huella imborrable en la industria musical. Comenzó su carrera a principios de los 90 junto a Bret 'Epic' Mazur. Juntos, adoptaron el nombre de Crazy Town en 1999 y lanzaron su primer álbum, The Gift Of Game, que alcanzó un éxito comercial impresionante, vendiendo más de dos millones y medio de copias a nivel mundial. El sencillo 'Butterfly' se convirtió en un himno, alcanzando el número uno en las listas de singles Billboard el 24 de marzo de 2001.



La banda, a pesar de su explosivo inicio, enfrentó dificultades con su segundo álbum Darkhorse, que no logró el éxito esperado, llevando a la separación del grupo en 2002. Sin embargo, la pasión por la música los reunió nuevamente en 2007 para presentaciones en vivo. En 2015, Crazy Town lanzó su tercer y último álbum, The Brimstone Sluggers.



La muerte de Shifty Shellshock deja un vacío en la comunidad musical. Su legado perdurará a través de sus canciones, especialmente en la memoria de aquellos que vibraron con su música y su inconfundible estilo.

