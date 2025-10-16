Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de Kiss, falleció a los 74 años tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por un accidente doméstico.

De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, el músico había sido hospitalizado hacía dos semanas y permanecía conectado a un respirador artificial, razón por la que se había cancelado una gira prevista para este año, así como se comunicó a través de su Instagram. Según fuentes cercanas, su estado de salud no mostraba señales de mejora. Finalmente, la familia decidió desconectarlo del soporte vital, informaron medios locales.

Apodado “The Spaceman”, Frehley integró la formación original de Kiss junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Con su estilo distintivo de guitarra y su estética galáctica, fue una pieza fundamental en la identidad sonora y visual del grupo desde su creación en 1973 hasta su salida en 1982.

Tras abandonar la banda, emprendió su carrera en solitario con el proyecto Frehley’s Comet, y más tarde regresó a Kiss para la gira de reunión de 1996, en la que permaneció hasta 2002.

Entre los clásicos que llevan su sello como guitarrista se encuentran himnos del rock como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”. En su etapa solista destacó con su versión de “New York Groove” y temas como “Into the Night”.

Hasta el momento, Kiss no emitió un comunicado oficial sobre su fallecimiento. Sin embargo, las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de admiración y despedida por parte de fanáticos y colegas, que lo recordaron como una leyenda del rock.