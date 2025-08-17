Alberto Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, falleció el sábado 16 de agosto de 2025, a los 81 años, tras una profunda enfermedad que lo tuvo internado en sus últimos días.

La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, a través de la cuenta oficial de Multiteatro en X, expresando: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia.”

Una larga tayectoria

Alberto Martín nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Con apenas seis años debutó en el cine con La muerte está mintiendo (1950), dando inicio a una carrera de más de seis décadas.

En televisión fue rostro habitual de la televisión argentina en emblemáticos ciclos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979–1980), entre muchos otros.

En cine participó en películas populares como Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977), ¡Qué linda es mi familia! (1980) y Los hijos de López (1980), consolidando su presencia en la pantalla grande.

En el escenario teatral: brilló en obras tan destacadas como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York, donde mostró su versatilidad para transitar entre el drama y la comedia con naturalidad.

Su participación en sus últimos tiempos en pantalla, se destacó en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, donde participaba como cocinero y compartía su carisma con el público.

Vida personal y salud

En 2021, le detectaron un tumor en la base del ojo derecho, al que se refirió con humor: “Había que quitarlo o quitarlo”

Su estado se complicó en los últimos días requiriendo internación bajo pronóstico reservado, lo que derivó en cuidados paliativos.

Durante 47 años estuvo casado con su esposa Marta, quien falleció en 2018 tras una enfermedad prolongada. Martín la describió como “su gran sostén de vida”.

Era un apasionado hincha y socio de Racing Club, institución que compartió su pesar en redes sociales: “Racing Club lamenta el fallecimiento de Alberto Martín... abrazamos fuertemente a sus familiares, amigos y seres queridos”.

Testimonios y despedidas

La partida de Alberto Martín impactó profundamente al mundo del espectáculo. Carmen Barbieri, su amiga cercana y compañera en Mañanísima, expresó:

“Terrible... un dolor. Pero también una paz porque estaba sufriendo tanto. Tengo el corazón roto En redes lo despidió con palabras emocionadas: “Ahora sí descansa en paz mi querido @albertomartin.ok. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mí”

Otros colegas, como Diego Pérez, sumaron su homenaje: “Único e irrepetible, un maestro para mí de la comedia. Te voy a extrañar muchísimo”.

Legado

Con la partida de Alberto Martín, el espectáculo argentino pierde a uno de sus intérpretes más entrañables. Su trayectoria abarcó cine, televisión y teatro, y su presencia cálida y cercana supo conectar con varias generaciones. Carismático, versátil y muy querido, deja una huella imborrable.