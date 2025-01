Murió el reconocido director y guionista David Lynch, a los 78 años.



La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook. "Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch", expresaron sus seres queridos. Además, pidieron privacidad en este difícil momento y recordaron con sus palabras un mensaje optimista del cineasta: "Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino".

Una vida dedicada al arte y al surrealismo

Nacido el 20 de enero de 1946 en Montana, Lynch desarrolló una carrera artística multifacética que lo convirtió en una figura emblemática del cine. Antes de incursionar en el séptimo arte, estudió pintura, pero pronto descubrió su pasión por los cortometrajes, con los cuales comenzó a explorar su distintivo estilo surrealista. En 1977, lanzó su primer largometraje, Eraserhead, que rápidamente se convirtió en un clásico de culto.

Su salto a la fama llegó con Twin Peaks (1990), la serie que marcó un antes y un después en la televisión por su atmósfera enigmática y narrativa innovadora. Además, dirigió películas memorables como The Elephant Man (1980), Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001), trabajos que le valieron reconocimiento internacional y múltiples nominaciones al Oscar. En 1990, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por Wild at Heart.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, Lynch fue galardonado con prestigiosos premios, incluido el León de Oro a la trayectoria en 2006 y un Premio de la Academia Honorario en 2019 por su contribución al cine. Su obra se caracteriza por la mezcla de elementos oníricos, narrativas desconcertantes y una estética única que lo posicionaron como un referente del surrealismo cinematográfico.

Más allá del cine

Lynch también incursionó en la música, lanzando álbumes como BlueBOB (2001) y Crazy Clown Time (2011), y publicó libros como Catching the Big Fish (2006) y Room to Dream (2018). Como actor, tuvo papeles destacados, incluyendo su interpretación del agente Gordon Cole en Twin Peaks y su más reciente aparición como el director John Ford en The Fabelmans (2022).

Con su partida, se va un visionario cuya influencia seguirá resonando en el cine, la televisión y el arte. Su legado perdurará como un recordatorio de que el verdadero arte desafía las normas y encuentra belleza en lo inexplicable.

(Fuente TN)