Falleció el actor español Óscar Zafra

El actor Óscar Sánchez Zafra participó en series, películas y obras de teatro. El anuncio de su muerte fue comunicado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) a través de su Twitter.



"Lamentamos enormemente la terrible pérdida del actor Óscar Sánchez Zafra, durante varios años muy vinculado a la CNTC en montajes como 'La vida es sueño', 'La verdad sospechosa' o 'El perro del hortelano'. Nunca te olvidaremos Óscar. DEP", se expresa en la publicación.



El actor interpretó papeles en "La casa de papel" y en "Deudas", por nombrar sólo algunas de las producciones en las que participó.



Fue uno de los fundadores del Grupo de Teatro de Thiaso. Posteriormente trabajó en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como director, músico y actor, donde participó en montajes como La vida es sueño, La verdad sospechosa o El perro del hortelano.



En televisión, Zafra protagonizó varias series como: Viva la Banda (1996), Querido Maestro (1997-1998), La víctima número 8 (2014), El Porvenir es largo (2009), La República (2011), Marsella (2014) y Kosta El Paraiso (2020).



Su carrera cinematográfica comenzó en 1989 como parte de Si me las dan me las tomo. Posteriormente protagonizó: El mundo alrededor (2005), la película de terror Rec 2 (2009); la película dramática Flow (2014),4​ y Maras (2019).



Óscar Zafra en ¨La casa de papel"



El actor participó en el 5º capítulo llamado "El día de la marmota" de la primer temporada. Zafra es "Paco" el padre de Aníbal Cortés, conocido como "Río". Cuando su hijo participa en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es entrevistado junto a su mujer por la televisión. Pese a que su hijo espera una correcta visión por parte de ellos, escucha todo lo contrario. Paco, incluso, llega a confesar que para él "su hijo está muerto".

No obstante, horas después cambian de parecer. Han contratado a un abogado e intentan que su hijo se entregue y tenga una condena reducida. Se reúnen con la policía, que consigue hacerle llegar a su hijo un vídeo para convencerle de que se entregue.