"Matthew Seligman sufrió un derrame cerebral hemorrágico catastrófico del cual no se recuperará. Se espera que no sobreviva más de 12 o 24 horas. Su respirador se retirará gradualmente hasta el final inevitable. Estoy muy triste, tengo que soportar esta terrible noticia. Lo he amado como amigo y compañero músico durante 40 años", escribía a última hora del viernes el músico Kevin Armstrong sobre el estado de salud de su colega y amigo.

Matthew estuvo con un respirador en coma inducido durante dos semanas, después de ser admitido en St George's London. El final llegó en las últimas horas, donde el músico de 64 años permanecía internado tras dar positivo en el hisopado por Coronavirus.

Nacido en Chipre pero criado en Londres, el artista fue conocido por su trabajo en los años '80 junto a figuras como David Bowie, Thomas Dolby y Thompson Twins.

Seligman fue parte de la banda que acompañó a David Bowie en el concierto Live Aid de 1985 y colaboró en la banda sonora de la película Laberinto (1986) protagonizada por el Duque Blanco y la actriz Jennifer Connelly.