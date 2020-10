El actor y comediante Hugo Arana, de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión murió a los 77 años en en el Sanatorio Colegiales en Buenos Aires. El reconocido artista había sido hospitalizado días atrás por un accidente doméstico. Sin embargo, allí le realizaron el hisopado, que confirmó que estaba contagiado de COVID-19.

Hugo Arana perteneció al selecto grupo de artistas argentinos destacados y queridos. Personas que trascienden no solo por su arte y su trabajo sino también por la transmisión de valores y coherencia. Querido y respetado por todos, logró transitar la última etapa de su vida en un estado reservado.

Siempre honrando el oficio de actor, en la pantalla grande formó parte de más de cuarenta películas entre ellas "El santo de la espada", "La tregua", "La vuelta de Martín Fierro", "La historia oficial, Made in Argentina", "Las puertitas del Sr. López", "El lado oscuro del corazón", El verso, Yanka y el espíritu del volcán. En televisión participó en "Papá Corazón", la banda del Golden Rocket, "Buenos vecinos", "Los exitosos Pells", "Los Sónicos", "Para vestir santos", "Resistiré" y "La Leona" entre los más recordados. Su gran éxito televisivo fue en "Matrimonios y algo más".

“Para mí, el éxito es la escalerita que uno se pone y va subiendo escalón a escalón, según cómo se sienta en cada paso. El éxito no está afuera, no es el reconocimiento. Eso no está en mis manos. Yo busco subir un escalón y sentir que puedo transformar un escobillón en un caballo blanco y andar a caballo”, supo mencionar Hugo Arana.

Desde la Asociación Argentina de Actores, lo despidieron de esta manera vía twitter.