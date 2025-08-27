En la tarde de este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Raúl ("Raulito") Barboza.

El reconocido acordeonista, compositor y autor nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1938 y, desde 1987, residía en París, Francia.

Su fallecimiento fue informado por su productor artístico, Alberto Felici, mediante un comunicado de prensa.

Raúl Barboza empezó a tocar el acordeón a los seis años, con un talento y virtuosismo tales que pronto recibió el apodo de “Raulito El Mago”.

Con más de siete décadas de carrera, se convirtió en un auténtico embajador del chamamé a nivel internacional.

A lo largo de su vida artística compartió escenarios y grabaciones con grandes figuras como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesária Évora, Peter Gabriel, Juanjo Domínguez y Ariel Ramírez, entre muchos otros.

Fue distinguido en varias ocasiones, entre ellas con tres Premios Atahualpa; el Premio Konex como una de las cinco personalidades más destacadas de la historia de la música popular argentina en la categoría Instrumentista de Folklore; el Premio SADAIC “Francisco Canaro” por la difusión internacional del chamamé; y el Premio Clarín al “Mejor Artista del Año”, además de numerosos reconocimientos adicionales.

Compartimos su participación este año en el Festival del Chamamé, Corrientes, transmitida por la TV Pública y retransmitida por Canal 10.