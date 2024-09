Fatman Scoop, reconocido rapero y animador de hip hop, famoso por sus colaboraciones con Missy Elliott y Mariah Carey, falleció tras colapsar en el escenario durante un concierto realizado el viernes por la noche en Hamden, Connecticut. Tenía 56 años.

La publicista del artista, Chanel Rae, confirmó la noticia de la muerte de Fatman Scoop, cuyo nombre de nacimiento era Isaac Freeman.

El viernes por la noche, la alcaldesa de Hamdem Lauren Garrett informó a sus seguidores en Facebook que “durante una presentación en Hamden Town Center Park, Fatman Scoop, sufrió una emergencia médica en el escenario. "Está siendo trasladado al hospital en ambulancia. Proporcionaremos actualizaciones en cuanto estén disponibles. Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones”, solicitó a los lectores.

Fatman Scoop ganó popularidad en 1999 con su sencillo "Be Faithful", que ingresó en las listas Hot Rap Songs y Hot R&B/Hip Hop Songs de Billboard.

A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Lil Jon, Janet Jackson, Whitney Houston, Pitbull y Skrillex.

Con su potente voz y una base de seguidores leales, Fatman Scoop fue clave en el éxito del sencillo "Lose Control" de Missy Elliott en 2005, en el que también participó Ciara. Ese mismo año, colaboró con Mariah Carey en "It's Like That". En 2006, recibió un Grammy al mejor video musical de formato corto por su participación en el tema de Elliott.

Recordamos su colaboracíón con Mariah Carey.