El actor y bailarín de 30 años Federico Bal anunció en redes sociales que le descubrieron cáncer de intestino.

Recientemente diagnosticado, el hijo de Carmen Barbieri conmocionó con la noticia que hizo foco particularmente en un pedido: "aunque sean jóvenes, háganse los chequeos".

El actor se encontraba haciendo temporada en Mar del Plata con la obra Mentiras Inteligentes, cuando comenzó con los chequeos. A fines de la semana pasada le confirmaron que la biopsia confirmaba que tenía cáncer.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”, dice en uno de los tramos del video de Instagram.

El artista continúa asegurando: "Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza. Con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte. No le tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo”

Bal lo comunicó a su producción y frenaron las obras que quedaban para realizar en Mar del Plata y también la gira por el país prevista para mayo.

Horas antes del anuncio su madre había detallado: “Lo que puedo decir es que el tratamiento lo hará en el Fleming. Está muy confiado de todo el equipo médico que lo acompaña, sabe que hay muy bueno médicos en el lugar y no quiere hacer interconsulta”.