Feria del Centro Córdoba: diseñadores, editoriales y música en vivo

La Feria del Centro, una celebración de las industrias creativas, desembarca en Córdoba con tres días para descubrir lo mejor del diseño, la música y la creatividad regional.

Córdoba será anfitriona de la novena edición de la Feria del Centro – Industrias Creativas de la Región Centro, un evento organizado por los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esta edición se desplegará por primera vez en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Centro Cultural Córdoba (CCC) y el Parque del Faro del Bicentenario, reafirmando el crecimiento y la importancia cultural y comercial de esta feria.



Los horarios en que se podrá visitar la feria, con entrada libre y gratuita, serán: el viernes 12, de 16:00 a 21:30; y el sábado 13 y domingo 14, de 15:00 a 21:30 horas.

Una feria que celebra el diseño y la producción cultural regional

La Feria del Centro se ha consolidado como una plataforma clave de visibilidad, intercambio y comercialización para emprendimientos creativos de la región. Este año reunirá a 120 diseñadores y emprendedores, junto a 30 editoriales independientes provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.



De los 447 proyectos cordobeses que se postularon en la convocatoria de julio, fueron seleccionados 50 emprendimientos en las categorías: indumentaria (10); accesorios y complementos (14); objetos utilitarios o decorativos (16); y editorial (10).



El sector diseño será el gran protagonista, con una oferta diversa, sustentable e innovadora. La propuesta editorial, con un 80% de contenido cordobés, refuerza el compromiso con la identidad cultural local.

Un encuentro con múltiples propuestas

Este año la programación suma nuevas experiencias para el público, combinando la exposición y venta de productos con actividades culturales, gastronómicas y artísticas para todo público.



El Parque del Faro, nuevo espacio de encuentro, aporta una propuesta amplia que incluye: un escenario central con música en vivo todos los días a las 20:00, con los grupos Planeador V (Córdoba) el viernes 12; Caliope Family (Santa Fe) el sábado 13; y Maniquí (Entre Ríos) el domingo 14.



Además habrá DJ sets diarios desde las 16:30, con la participación de Agustín Videla, Andrea Nazzaro, Candelaria Delirio, Gastón Tapia, Nadia Popoff y Nick Andrade, tanto en el CCC como en el Parque del Faro.

Charlas destacadas en el Auditorio del CCC

Sábado 13 a las 17:00 – Charla de Florencia Donini. Florencia es especialista en management, producción y desarrollo artístico, con amplia trayectoria en la industria musical latinoamericana. Su charla abordará temas centrales para entender en qué consiste esta actividad, cómo priorizar los objetivos de los proyectos con los que se trabaja y qué herramientas utilizar.

Domingo 14 a las 17:00 – Charla de Martín Eschoyez. Martín es animador, motiongrapher, ilustrador, escritor, historietista y diseñador gráfico; usuario y activo promotor del uso y desarrollo de software libre (F/LOSS), e investigador de las nuevas tecnologías. En su charla presentará cómo la inteligencia artificial se integra en la producción audiovisual a través de casos de estudio de su propia obra y de otros proyectos destacados. Veremos cómo estas herramientas intervienen en la creación de ideas, generación de imágenes, animaciones, voces y edición asistida, potenciando los procesos creativos y técnicos. También analizará los beneficios, desafíos y consideraciones éticas de incorporar la IA en el cine, la publicidad y la creación de contenidos, manteniendo siempre la visión artística como eje central.

Proyecciones audiovisuales de las tres provincias

En el Auditorio del CCC se podrá disfrutar de contenidos audiovisuales producidos en cada provincia: el sábado 13 a las 18:30 serán proyecciones de Entre Ríos (duración: 60 min); el domingo 14 a las 16:00 será el turno de cortometrajes cordobeses (duración: 25 min); y a las 18:30 se proyectará una producción de Santa Fe (duración: 60 min).

Circo para la familia

Una propuesta de circo para toda la familia se podrá disfrutar el sábado 13 a las 17:00, donde la Compañía La Curva, proveniente de la ciudad de Río Cuarto, presentará “Con Altura”, un espectáculo de circo, danza, acrobacia y humor para grandes y chicos. Intérpretes: Sebastián Roux y Evelina Forrellad.

La Feria del Centro no es solo una exposición de diseño y creatividad: es un espacio de encuentro que celebra la identidad cultural de la Región Centro. Es una oportunidad para valorar lo hecho en la región, apoyar emprendimientos con impacto local y disfrutar de un ambiente que combina arte, música, diseño, gastronomía y comunidad.

Horarios y espacios

Viernes 12: apertura de puertas a las 16:00 | Acto inaugural: 18:30

Sábado 13 y domingo 14: de 15:00 a 21:30

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Parque del Faro del Bicentenario – Calle Deodoro Roca, B° Nueva Córdoba