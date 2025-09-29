Del 4 al 19 de octubre, el Escenario Miguel Iriarte recibirá a destacados artistas locales, entre ellos La Juli, En Otro Sentido, Aló Allegro, Ceci Raspo y la murga La Tunga Tunga, junto a los elencos estables de la Municipalidad, ofreciendo una variada programación de géneros y propuestas pensadas para todos los públicos.

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, a través de la Subsecretaría de Cultura y Empleo, invita a disfrutar de la programación artística de la Feria del Libro de Córdoba 2025, que se desarrollará del 4 al 19 de octubre en la Supermanzana de la Intendencia. La propuesta tendrá un lugar destacado en el Escenario Miguel Iriarte, donde se presentarán agrupaciones y solistas de la ciudad.

Los elencos estables de la Municipalidad de Córdoba tendrán una participación protagónica. El Coro Municipal de Jóvenes, dirigido por Tomás Arinci, abrirá la programación con un repertorio que combina literatura coral universal y obras contemporáneas. También se presentará el Ensamble Municipal de Música Ciudadana, con un homenaje al tango, la milonga y el vals de compositores locales del siglo XX, y la Banda Juvenil Municipal, que abordará un repertorio variado que va desde lo clásico hasta el jazz y la música latinoamericana.

La escena emergente tendrá su espacio con artistas como La Juli, referente de la música urbana, y En Otro Sentido, una banda de rock y pop alternativo. También subirán al escenario proyectos vinculados a espacios de formación como El Camino, con sus agrupaciones El Club del Kaos y Singular, y el Collegium, que ofrecerá repertorios que van de Spinetta a Radiohead y otras propuestas juveniles.

La programación se completará con una gran variedad de géneros y estilos. Habrá jazz latino con el Ensamble de La Colmena, murga cordobesa de la mano de La Tunga Tunga, cumbia con Calientes y fusiones de rock y soul a cargo del dúo Aló Allegro. El folclore estará presente con el Vergara Trío, mientras que Ceci Raspo ofrecerá un espectáculo especialmente pensado para las infancias, lleno de juegos musicales y ritmos latinoamericanos.

Para ver la programación completa con días y horarios, ingresar aquí.

De esta manera, el Escenario Miguel Iriarte se consolida como un espacio de encuentro y disfrute colectivo, donde la música acompaña el universo literario de la Feria del Libro de Córdoba 2025.

Sobre la #FLC2025 La Feria del Libro Córdoba 2025 se realizará del 4 al 19 de octubre en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad. Bajo el lema “Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”, durante 16 días Córdoba se convertirá en un gran escenario cultural con más de 300 actividades gratuitas: ciclos, talleres, charlas, presentaciones y la participación de destacadas figuras de la literatura nacional e internacional. Para ver la programación completa ingresar aquí o a este enlace.