Llega la Segunda Feria del Libro por la Memoria. La cita es el martes 18, en el horario de 14 a 20, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375). Entrada libre y gratuita.



En el marco de las actividades del Mes de la Memoria, se realizará la Segunda Feria del Libro

por la Memoria. El evento ofrecerá una feria del libro dedicada a la temática de memoria y derechos humanos, con la participación de editoriales independientes, sindicales y

universitarias de Córdoba (Editorial Gráfica 29 de Mayo, Eduvim, Narvaja editor, Editorial de

la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Ediciones De la Terraza, Ediciones FFyH-UNC, Alción,

Editorial Bardos, Ediciones Del Callejón, Recovecos, Buena Vista editora, Borde perdido, De

todos los mares, Editorial Babel, Editorial de la UNC, etc.)





El Archivo Provincial de la Memoria tendrá un espacio de pedagogía de la memoria: “Libros

para resistir con MemoriaS”. Pensar la literatura prohibida, celebrando la palabra y la escritura

como resistencia.





En simultáneo se realizarán tres conversatorios sobre literatura, archivos y memoria.



-15hs. Acto de apertura de la Feria. Y primer conversatorio: ¿Cómo narrar el terror? Participan: Ana Iliovich y César Vargas



-17hs. Segundo conversatorio: Archivos, biblioclastia y memoria. Participan: Juan Pablo Gorostiaga (Colectivo Basta Biblioclastia - UNC); Natalia Magrin (UNVM); Virginia Morales (UNC); Cristina Fuentes (Cispren - Centro de Documentación Juan C. Garat) - Equipo interdisciplinario del área de Ciudadanía y Derechos Humanos Beca SEU (FFyH) - Familiares de Desaparecidos y de Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.



-19:30hs. Homenaje a María Gualco. A cargo de la Biblioteca Popular María Saleme. María Gualco de Gordillo (1915 – 2006). Fue una militante popular de las primeras organizaciones peronistas de San Cristóbal provincia de Santa Fe. De formación autodidacta fue creando un archivo con las publicaciones políticas y culturales de la época a las que tuvo que ocultar bajo tierra tras el golpe de estado de 1955 y luego durante la dictadura de 1976. Su familia ha donado ese archivo a la Biblioteca Popular María Saleme. Y durante el mes de marzo estará expuesto en las vitrinas de la Biblioteca Córdoba.



Organizan: Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Córdoba, Eduvim, Biblioteca Popular María Saleme, Archivo Provincial de la Memoria, Escuela de Bibliotecología de la FFyH-UNC, Colectivo Basta Biblioclastia, Biblioteca Aricó, Cispren - Centro de Documentación Juan C. Garat, SRT-UNC.